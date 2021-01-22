  • BIST 1.534
  • Altın 443,090
  • Dolar 7,4083
  • Euro 9,0009
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAPilli:10'u yerel 12 vaka

Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti

»
Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti

Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.
 

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi. 

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı. 

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AP’den "Demirtaş ve Kavala’yı serbest bırakın" çağrısı21 Ocak 2021 Perşembe 21:59
  • Doç. Dr. Savaşçı: "Yiyeceklerden Koronavirüs'ün bulaştığına dair herhangi bir veri yok"21 Ocak 2021 Perşembe 20:29
  • Aksa Enerji’den Özbekistan’a yeni santral yatırımları21 Ocak 2021 Perşembe 20:07
  • Demet Akalın'dan TC MEB'e heceleme dersi: “Ben yapsam içimden geçersiniz!"21 Ocak 2021 Perşembe 20:05
  • İmamoğlu: Esas olan; evsizleri her kış misafir etmek değil; evsizlere kalıcı çare bulmak21 Ocak 2021 Perşembe 18:26
  • 56 HDP'li vekilden tek soruluk önerge: “Türkiye Cumhuriyeti, AİHM kararına uymak zorunda değil midir?”20 Ocak 2021 Çarşamba 23:18
  • Türkiye'de 2019'un vergi rekortmenleri belli oldu20 Ocak 2021 Çarşamba 22:25
  • Akdeniz'de göçmen teknesi battı; en az 43 kişi hayatını kaybetti20 Ocak 2021 Çarşamba 22:09
  • Polis çiftlikten çalınan koyunları, dışkılarını takip ederek 10 kilometre uzakta buldu20 Ocak 2021 Çarşamba 21:49
  • Evde doğurduğu bebeğini bıçaklayarak öldürdü20 Ocak 2021 Çarşamba 21:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti