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Tarihteki ilk Fast Food restoranı bulundu. Tam 2000 yıllık!

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Yaklaşık 2000 yıldır zamanın durduğu antik Pompeii'de fast food restoranın atası bulundu
Tarihteki ilk Fast Food restoranı bulundu. Tam 2000 yıllık!

Donmuş lavlar altında korunmuş halde kalan ve hala kısmen gömülü olan Pompeii'de sürdürülen arkeolojik kazılar sonucunda, antik Roma kentinin 13 bin sakinine sokak yemeği sunan bir dükkan günışığıyla buluşturuldu. İki sokağın kesişiminde yoldan geçen Romalılara sıcak yiyecek-içecek sunan dükkanın, günümüzün fast food restoranlarından farklı olarak, fresklerle süslü olması dikkat çekti. 

Latince 'sıcak içecek tezgahı' anlamına gelen 'termopolium'un önünde parlak renkli fresklerle süslenmiş dairesel bir tezgah bulunuyor.

Popmpeii'deki Latince 'sıcak içecek tezgahı' anlamına gelen 'termopolium', öncephesindeki parlak renkli fresklerle büyülüyor.

Tezgahın deliklerine konulan ve sıcak yiyecek içeren derin pişmiş toprak kavanozların bazılarında yaklaşık 2000 yıllık yiyecek izlerine rastlandı.

Freskler arasında satılan yiyeceklerin içeriğini oluşturan tavuk ve avlanıp baş aşağı asılmış ördekler gibi tasvirler de yer alıyor.

Burada süslü bronz su kabı, yahni ve çorba pişirmek için kullanılan seramik kavanozlar, şarap şişeleri ve amforalar da bulundu.

Fresklerle süslü tezgahta bulunan yemek kalıntıları, Pompeii'nin sıradan gündelik menüsünde çok çeşitli hayvansal ürünlerin yer aldığını gösteriyor.

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Massimo Ossana, arkeolojik buluşu, "Bu olağanüstü bir keşif. İlk kez bütün bir 'termopolium'u kazıyoruz" diye selamladı.

Alanda en az iki kişinin kalıntılarını da bulduklarını belirten Ossana, "Tezgah aceleyle kapatılmış ve sahipleri tarafından terk edilmiş görünüyor. Fakat bir kişinin, belki de oradaki en yaşlı erkeğin, geride kalıp patlamanın ilk aşamasında ölmüş olması muhtemel" dedi.

Antropolog Valeria Amoretti, kaplarda domuz eti, balık, salyangoz ve sığır eti bulunduğunu, bunun Pompeii'nin sıradan gündelik menüsünde çok çeşitli hayvansal ürünlerin yer aldığını gösterdiğini belirtti.

İtalya'nın turistler açısından en popüler tarihi yerlerinden, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pompeii'nin dört bir yanına yaklaşık 150 'thermopolia'nın yayıldığı, bunların evlerinde yemek pişiremeyen yoksullara hizmet ettiği sanılıyor. Bu atıştırmalık tezgahların sabit menüsünün başını tuzlu balıklı kaba ekmek, pişmiş peynir, mercimek ve baharatlı şarap çekiyordu.

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