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Tarık Mengüç Cem Yılmaz'a sitem etti: Aşklarından bize sıra gelmedi

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Tarık Mengüç Cem Yılmaz'a sitem etti: Aşklarından sıra gelmedi
Tarık Mengüç Cem Yılmaz'a sitem etti: Aşklarından bize sıra gelmedi

Küresel Isınma' şarkısında kendisine destek sözünde durmadığından dolayı komedyen Cem Yılmaz'a sitem eden şarkıcı Tarık Mengüç, komedyen için "Aşklarından bize sıra gelmedi" dedi.

'Küresel Isınma' adlı parçasını Cem Yılmaz'ın isteği üzerine yıllar sonra yeniden seslendirdiğini söyleyen Mengüç, konu hakkında "Cem Yılmaz benim yıllar önce seslendirdiğim 'Küresel Isınma' adlı şarkımı yeniden okumamı istedi. 'Yılmaz'ın bir bildiği vardır' diyerek, yıllar önce seslendiğim şarkıyı yeniden okudum. Cem, 'Bu şarkıyı yeniden yap, her türlü desteği vereceğim' diye bana söz vermişti. Şarkıyı yeniden yaptım ama Cem Yılmaz'dan hiçbir destek görmedim. Aşklarından bize sıra gelmedi. Özel hayatında yaşanan sıkıntıları nedeniyle bize zaman kalmadı sanırım" diye konuştu.

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