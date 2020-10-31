Tarım İşçilerinin Üzerine Yıldırım Düştü: 4 Ölü, 3 Yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.
Balıkesir Bigadiç’te tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü.
Balıkesir'in yerel gazetesi Gazete Merhaba'da yer alan habere göre Bigadiç'e bağlı Çekirdekli Mahallesi’nde düşen yıldırım tarlada çalışan 4 kadının yaşamını yitirmesine, 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralanan 3 kişi Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ardından işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü belirtildi.
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