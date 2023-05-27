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Tartışma yaratan kare: Bill Gates’in gizli aşkı ve Kızıl Ajan yan yana

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Dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates’in “gizli aşkı” Mila Antonova’nın ortaya çıkan yeni bir fotoğrafı büyük tartışma yarattı.
Tartışma yaratan kare: Bill Gates’in gizli aşkı ve Kızıl Ajan yan yana

Dünyanın en zengin insanlarından Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in “gizli aşkı” olarak gündem olan Rus briç oyuncusu Mila Antonova'nın yeni ortaya çıkan bir fotoğrafı büyük ses getirdi.

ABD'de cinsel istismar, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar eden iş insanı Jeffrey Epstein’in, Bill Gates’i “Rus kadınla ilişkini ifşa ederim” diye tehdit ettiğini gösteren gizli yazışmalar ortaya çıkmıştı. Epstein'in 2017 yılında gönderdiği bir e-postada, kendi dernek girişimine dahil olmayan Gates'i yaklaşık 30 yaş genç Mila Antonova'yla ilişkisini ifşa etmekle tehdit ettiği belirtilmişti.

Bill Gates, Esptein ve Antonova ile

2021'de 27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanan Bill Gates'in sözcüsü de tehdit haberlerini doğrulamıştı.

Gates'in evli olduğu dönemde aşk yaşadığı belirtilen Antonova'nın yeni bir fotoğrafı, tartışmaları alevlendirdi. Fotoğrafta Antonova, “Kızıl Ajan” olarak dünyada tanınan Anna Chapman'la birlikte görülüyor.

ABD'de 2010 yılında ortaya çıkarılan Rus casusluk şebekesinin üyelerinden olan ‘Kızıl Ajan' lakaplı Chapman, güzelliğiyle büyük ün kazanmış ve dünya basınına verdiği seksi pozlarla çok konuşulmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Mila Antonova ile Chapman'ı New York sokaklarında beraber gülümseyerek poz verirken gösteren bu fotoğraf, Bill Gates'in aşk kaçamağıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.

Haberde, fotoğrafın Antonova’nın Rus istihbaratıyla ilişkili olduğu yönünde şüphe doğurduğu ifade edildi.

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