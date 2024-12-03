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Tatar: Anlaşma olursa KIbrıs Dubai'yi geçer

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"Kıbrıs meselesinin çözümüyle tüm tarafların kazanacak"
Tatar: Anlaşma olursa KIbrıs Dubai'yi geçer

İşte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ADA TV'de yaptığı dikkat çekici açıklamalar;

Kıbrıs meselesinin çözümüyle tüm tarafların kazanacağına dikkat çeken Tatar, şu ifadeleri kullandı: “Burada bir anlaşma olsa petrol, gaz Türkiye üzerinden AB'ye nakledilecek. Çok daha ekonomik ve güvenli bir sistem oluşacak. Kablo ile elektrik konusunu AB ülkeleri kabul ediyor, Rumlar kabul etmiyor. Enterkonnekte sisteme dahil olunabilir. Gemilerin geçişi ve birçok meselede işbirliği alanları artar. Hava sahaları Türkiye üzerinden gerçekleşir. Bir anlaşma olsa burası Dubai'yi geçer. Bunların olmamasının sebebi Rumların, Kıbrıs Türklerini eşit görmeme zihniyetidir.'

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