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Tatar: “Cumhurbaşkanı seçilirsem, Türkiye’yi gezeceğim”

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Türkiye’de bazı açıklamalar yapan Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı seçilirse Türkiye’yi gezeceğini, ilişkileri daha da yakınlaştıracağını vurguladı.
Tatar: “Cumhurbaşkanı seçilirsem, Türkiye’yi gezeceğim”

Başbakan Ersin Tatar, ziyaretler için Türkiye'de bulunduğu sırada yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde insanlarla temas halinde olacağını belirten Başbakan Tatar, “Ben Cumhurbaşkanı seçilsem, Türkiye’yi gezeceğim. Sıkıntı olamaması lazım, daha da yakınlaştıracağım” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik soruyu yanıtlayan Tatar, “KKTC’de bir hükümet var ben de Başbakanıyım. Bunu çok iyi ölçüp tartmam gerekir. Ocak ayında netleşir. Bizim partimizden teşkilatından gelecek mesaj ve halkımızın değerlendirmeleri enine boyuna tartışıldıktan sonra Ocak ayının başlarında bir karar vermek durumundayız. Başkanlık sistemi yasası da gündemdedir. Her partinin söylediği ve olumlu bulduğu bir olaydır. Anayasal düzenleme ister. Önümüzdeki süreçte o da değerlendirilebilir” açıklamasını yaptı.

“BEN CUMHURBAŞKANI SEÇİLSEM, TÜRKİYE’Yİ GEZECEĞİM”

Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde insanlarla temas halinde olacağını sözlerine ekleyen Tatar, şunları söyledi:

“Ben Cumhurbaşkanı seçilsem, Türkiye’yi gezeceğim. Sıkıntı olamaması lazım, daha da yakınlaştıracağım. Dr. Küçük de öyle söyledi, Denktaş da öyle söyledi. Türk kamuoyu ile yakın olmamız lazım. Buradaki hükümet de Türk kamuoyunun beklentilerini yansıtıyor. Eğer Türk halkı beni severse, Kıbrıs’tan gelecek beklerse, Kıbrıs daha emin ellerde olur. Yavuz suyunu getirdik. Bu da bizim projemizdir. Yıllardır tartışılan projeydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan tamam dedi, Veysel Eroğlu’na talimat verdi. Yaptık.” Kıbrıs’ta her çeşmeden Anadolu suyu akıyor. Umut vererek, heyecan vererek mücadeleye devam...”

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