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Tatar: Futbolda Asya Ligi’ne girebilmek için çalışmalar sürüyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri (KKTFA) Derneği iş birliğinde Türkiye’den gelen antrenörlerin katılımıyla düzenlenen Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri’ne katıldı.
Tatar: Futbolda Asya Ligi’ne girebilmek için çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Salamis Otel’de gerçekleşen seminerde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’ne sporda uygulanan haksız ambargolara değinerek, düzenlenen seminerin, sporda ambargo uygulayanlara verilen en güzel cevap olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocukların ve gençlerin geleceği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sporda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün ambargolara ve geçmişteki imkansızlıklara rağmen spor yapmaya devam ettiğine dikkat çeken Tatar, kurumsal yapının güçlenmesiyle futbolda daha iyi bir aşamaya gelindiğini kaydetti.

 “Yürünecek çok yol var, önemli olan dünyayı takip edip, taktikleri uygulayarak, gelişime devam etmek” diyen Tatar, ülkede düzenlenen seminerlerle, spordaki gelişmelerin futbolculara ve antrenörlere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun, Kıbrıs Türk Antrenörler Birliği'ne verdiği desteğin önemini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmalarla bilgi, tecrübe ve teknolojinin getirdiği imkanların aktarılmasıyla futbolun daha çok gelişeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bir dönem Yenicemi Kulüp Başkanı olduğunu anımsatarak, her zaman futbolun içinde olduğunu ifade etti.

Açıklamasında, sporun faydalarına değinen Tatar, sporda gösterilen dayanışmanın hem kişilerin kariyerine hem de ülkeye katkı sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyleyerek, seminere katılarak, tecrübelerini aktaran Türkiye’den gelen antrenörlere de teşekkür etti.

-“Futbolda Asya Ligi’ne girebilmek için çalışmalar sürüyor”

Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda spor yapması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Tatar, futbolda Asya Ligi’ne girebilmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, altyapıdan sporcuların yetişmesinin önemine işaret ederek, gençlerin daha iyi standartlarda spor yapabilmesi için öğrendiklerini sporcular üzerinde uygulayan antrenörlerin önemli olduğunu söyledi.

Seminerin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Tatar, bu yıl, adına seminer düzenlenen Tamer Zeden’i ve yıllarca Antrenörler Birliği Başkanlığı görevini yürüten Süleyman Göktaş’ı rahmetle andı.

 

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