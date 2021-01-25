Tatar Guterres ile görüş

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştiriği görüşme sona erdi.
Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi. Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. pic.twitter.com/7JDA3R4Uuk— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) January 25, 2021
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