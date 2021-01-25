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Tatar Guterres ile görüş

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bu akşam telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.
Tatar Guterres ile görüş

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in telekonferans aracılığıyla gerçekleştiriği görüşme sona erdi.

Müzakere heyetinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

 

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