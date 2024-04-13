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Tatar: Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’la ilişkilerimiz daha da gelişecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’la ilişkilerin daha da gelişeceğini ifade etti.
Tatar: Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’la ilişkilerimiz daha da gelişecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’ın Yunanistan’a KKTC’yi tanımayacağına dair güvence verdiği yönündeki iddialara yönelik konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu açıklamanın doğru olduğuna inanmadığını ifade ederek, “Rum ve Yunanistan tarafı bu girişimde Kıbrıs Türk halkını bir kez daha aşağılama ve haklarından mahrum bırakma çabası içine girmişlerdir. Gerek Türkiye gerekse bizim yapmış olduğumuz girişimler doğrultusunda Azerbaycan’ın Yunanistan’a böyle bir taahhüt vermediği ortaya çıkmıştır” dedi.

“Azerbaycan, bir Türk devletidir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“Bir diğer Türk Devleti KKTC ile diplomatik ilişkisini geliştirmek istemektedir. Azerbaycan böyle bir karar alırken Yunanistan’a soracak değildir. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’la ilişkilerimiz daha da gelişecektir Rum ve Yunan tarafı bu girişimle Kıbrıs Türk Halkını kendilerinden bir o kadar daha uzaklaştırmıştır. Kıbrıs Türk Halkına her platformda nefes aldırmak istemeyen, dünya ile kucaklaşmasına karşı çıkan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu, bu son yalan açıklamayla bir kez daha görmüş olduk.”

Kaynak: Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)

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