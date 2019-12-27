Tatar: Yangının sebebi araştırılıyor, olay henüz netlik kazanmadı

Başbakan Ersin Tatar BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının sebebinin araştırıldığını belirterek, olayın henüz netlik kazanmadığını söyledi.
Başbakan Tatar, yaralılara geçmiş olsun diyerek, ölen şahsa da rahmet diledi.
Başbakan Ersin Tatar BRT’ye yaptığı açıklamada, yangının sebebinin araştırıldığını belirterek, olayın henüz netlik kazanmadığını söyledi.
Başbakan Tatar, yaralılara geçmiş olsun diyerek, ölen şahsa da rahmet diledi.
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