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“Tataristan Sanatçıları Resim sergisi” YDÜ’de açılıyor

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Devlet Sanatçısı unvanına sahip 5 Tataristanlı ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserin sergileneceği “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.
“Tataristan Sanatçıları Resim sergisi” YDÜ’de açılıyor

Devlet Sanatçısı unvanına sahip 5 Tataristanlı ressam tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan ve 40 eserin sergileneceği “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi”, Yakın Doğu Üniversitesi’nde açılacak.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Tataristanlı ressamların yağlı boya tuval çalışmalarından hazırlanan eserlerin sergileneceği “Tataristan Sanatçıları Resim Sergisi”nin açılışı, 14 Mart Perşembe günü saat 09.00’da, İletişim Fakültesi Sergi Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Tatar resim sanatının eserlerinin sanatseverlerin beğenisine sunulacağı resim sergisi, hafta içi 10.00 - 12.00 saatleri arasında izlenebilecek.

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