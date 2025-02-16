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Tatil bitiyor

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16 günlük şubat tatili bugün bitiyor, okullar yarın açılıyor.
Tatil bitiyor

28 bini ilkokullarda, 30 bini ortaokul ve liselerde, 4 bini de meslek liselerinde olmak üzere 62 bin öğrenci yarın çalacak ders ziliyle sınıflardaki yerini alacak.

23 Eylül’de başlayan 2024-25 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 31 Ocak’ta karnelerin verilmesiyle tamamlanmıştı. İkinci dönemse 16 Haziran'da sona erecek.

Öte yandan kamu ve özel okullarda görev yapan 6 bin 300 öğretmen de yarın öğrencilerle birlikte ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 128 okulda yaklaşık 28 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin öğrenci eğitim görüyor.

Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde ise yaklaşık 450 öğrenci eğitim alıyor.

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