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TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tezkereyi görüşmek için bugün olağanüstü toplanacak.
TBMM, Libya tezkeresi için bugün olağanüstü toplanacak

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin TC  Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yeni yılın ilk mesai gününde Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.İktidar, tezkerede Libya’ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı.

“Milli çıkarlar için gerekli” vurgusu yapıldı. Mehmetçik, gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütlerince Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları engelleyecek. Libya halkına insani yardım ulaştıracak. Ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talep ettiği desteği verecek.Türk askerinin Libya’daki görevine dair sınır ve kapsam TC Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkere ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu ülkede bulunması için 1 yıl süreyle izin isteniyor.

TC Meclis Başkanı Mustafa Şentop Olağanüstü toplantıya başkanlık edecek. Görüşmelerde en az 201 milletvekilinin Genel Kurul’da bulunması gerekiyor.

Siyasi parti temsilcileri, 20’şer dakika süreyle tezkereye dair görüşlerini açıklayacak.

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