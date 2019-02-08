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TBMM'ye 'VAR' sistemi geliyor

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Yıl sonunda yürürlüğe girmesi planlanan yeni sistemle, milletvekilleri, hakaret ve küfre varan sataşmalarını içeren konuşmalarıyla yüzleşecek
TBMM'ye 'VAR' sistemi geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2019 hedefleri arasında, futbolda uygulanan VAR sistemine benzer bir proje de yer alıyor. Milletvekillerinin Genel Kurul'daki konuşmaları ve davranışları anında kendilerine ulaştırılacak.

TBMM Başkanlığı, milletvekillerini, yumruklu kavgalara yol açan tartışmalar, hakaret ve küfre varan sataşmalarını içeren konuşmalarıyla yüzleştirecek. 

Genel Kurul'da yapılan konuşma, tamamlandıktan sonra, konuşmayı yapan milletvekinin e-postasına anında gönderilecek. 

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, bu yıl içinde yürürlüğe girecek uygulama ile vekiller arasında yaşanan "konuşmada bu ifade geçti, geçmedi" tartışmalarını da sonlandırması bekleniyor

Genel Kurul'a hitap eden, grup sıralarından söz alan veya söz verilmeden konuşan vekillerin, tüm ifadeleri ile yüzleşmeleri sağlanacak. 

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