TC Bakanı Akar, Rus Mevkidaşı Şoygu Ile Görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken, kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Bakan Akar görüşmede, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağını ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceğini kaydetti.

Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğunu ve mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini ifade etti.

Bakan Akar ayrıca, Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

GÖRÜŞME TALEBİ TÜRKİYE’DEN

Rusya Savunma Bakanlığı ise iki ülke savunma bakanlarının bugün gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iş birliğinin yanı sıra Ukrayna konusunu da ele aldığını açıkladı.

Haber RIA haber ajansında yer alırken görüşme talebinin Türkiye’den geldiği belirtildi.