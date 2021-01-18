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TC Bilim Kurulu üyesi: Hastalığı geçirenleri altı ay aşılamayacağız

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TC Bilim Kurulu üyesi: Hastalığı geçirenleri altı ay aşılamayacağız
TC Bilim Kurulu üyesi: Hastalığı geçirenleri altı ay aşılamayacağız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, yüksek risk altındaki sağlık çalışanları hariç, hastalığı geçirenlerin altı ay boyunca aşılanmayacağını söyledi.

Geçen hafta perşembe günü öncelikli olarak yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarıyla başlanan Covid-19 aşılamalarında şimdiye dek 700 binin üzerinde kişi aşılandı. Aşı uygulamasına sırasıyla huzurevleri sakinleri ve çalışanları ile yüksek risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşlarla devam edilecek.

Prof. Dr. Yavuz, aşıyla ilgili oluşan soru işaretlerinden bazılarını şu açıklamasıyla giderdi: “Öncelikle, hastalığı geçirenlerin şu ana kadar yapılmış çalışmalarda genellikle altı aya kadar bağışıklığının kaldığı düşünülüyor. Çok nadir yeniden enfeksiyon olma oranı. Çok çok düşük. O nedenle genellikle hastalığı geçirenlerin altı aydan önce aşılanmalarına gerek yok deniyor. Dünyada da genel bilgi olarak bu şekilde. Biz de ilk altı ay zaten aşılamayacağız. Vatandaşların antikor baktırmasına da gerek yok zaten herkesin antikorlarına bakılması da çok uygulanabilir bir şey değil. Ancak sağlık çalışanlarında durum farklı. Özellikle hafif geçirenlerde, antikor oluşmuyor ya da çok az oluşuyor. Bu durumda da T hücre yanıtı dediğimiz savunma mekanizması ile de korunabiliyoruz. Ama sağlık çalışanlarının virüse maruz kalma riskleri çok yüksek. O nedenle de istemeleri halinde ön safhada çalıştıkları için, hastalığı geçirmiş olsalar da aşılanacaklar.

Mevcut bilgilerle toplumun ancak yüzde 70’inin aşılanmasıyla toplumsal bağışıklıktan söz edilebileceğini ve bunun da yıl sonunu bulabileceğini belirten Prof. Dr. Yavuz, bu yıl da önlemlere devam etmek zorunda olduğumuzun altını çizdi.

‘Okullar şubattan sonra açılabilir’

Kısıtlamaların ise ancak şubat ayından sonra gevşetilmeye başlayabileceğini söyleyerek önceliğin okulların açılmasına verilmesi gerektiğini belirten bilim kurulu üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günlük vaka sayıları on binlerden biraz düşüp de test pozitiflik oranlarımız yüzde 5’in altına indiğinde bunu düşünebileceğiz. Yani rakamların günlük binlerin altına indiğini görmemiz gerekiyor. Ancak o şekilde okul açarak serbestleşmeye gitmek gerekiyor. Şu an çocukların durumu gerçekten çok kötü. Eğitim yönünden çok eksik kaldılar. Bana kalırsa önceliği okullara vermek gerekiyor.”

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