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TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm imkanlarımızla Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız” dedi.
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm imkanlarımızla Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım :

“Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türklerinin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm imkanlarımızla Kıbrıs’taki kardeşlerimizin yanındayız. Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle KKTC ile imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs’ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız.”

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