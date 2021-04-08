TC Merkez Bankası’nın rezervleri azalmaya devam ediyor: Bir haftada 3 milyar dolar

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 50 milyar 894 milyon dolar olan rezervler, 2 Nisan ile sona eren haftada 48 milyar 85 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 50 milyar 894 milyon dolar olan rezervler, 2 Nisan ile sona eren haftada 48 milyar 85 milyon dolara geldi.

Merkez Bankası altın rezervleri 39 milyar 746 milyon dolar seviyesinden 39 milyar 361 milyon dolar seviyesine geriledi. Böylece toplam rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar olan seviyesinden 87 milyar 446 milyon dolar seviyesine düştü.

Merkez Bankası brüt rezervleri 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

NET ULUSLARARASI REZERVLERİ 2,11 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada 2 milyar 110 milyon dolar düşüş gösterdi.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 12 milyar 788 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 2 Nisan ile sona eren haftada 10 milyar 678 milyon dolara geldi.

RESMİ REZERV VARLIKLARI 3,2 MİLYAR DOLAR AZALDI

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 90 milyar 768 milyon dolar olan rezervler 2 Nisan itibarıyla 87 milyar 570 milyon dolara geriledi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki 49 milyar 473 milyon dolardan 46 milyar 664 milyon dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 39 milyar 746 milyan dolardan 39 milyar 361 milyon dolara geldi.