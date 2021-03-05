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TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bugün KKTC’de temaslarda bulunacak

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Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor.
TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bugün KKTC’de temaslarda bulunacak

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temaslarda bulunmak üzere bugün KKTC’ye geliyor.

Kalabalık bir heyetin eşlik edeceği Pekcan’ın gündeminde iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması, gümrük mevzuatı ve Kıyı ticaret anlaşması bulunuyor…

Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “KKTC ile Türkiye arasında yapılan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak ve gümrük mevzuatını aynileştirmek istiyoruz” dedi.

Arıklı, bu ziyarette yapılacak yuvarlak masa toplantısında sektör temsilcilerinin de görüşlerini dile getireceklerini, yapılacak bu çalışma ziyareti sonrasında, önümüzdeki günlerde iki ülke arasında daha önce imzalanmış olan Kıyı Ticaret Anlaşmasının güncelleneceğini belirtti.

Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ziyareti sırasında Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile yapacağı ikili görüşmenin yanısıra, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner tarafından da kabul edilecek. 

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