TDP: Toplumsal isyana desteğimiz tamdır

TDP, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin “ithal et” kararına karşı başlattığı eyleme destek gösterdi.

TDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikaların ve toplumun da desteğiyle eylemin büyüyerek toplumsal bir eyleme dönüştüğü ve sadece ette değil, temel gıda ürünlerine yaşanan pahalılık ve denetimsizliğe bir isyan halini aldığı vurgulandı.

TDP açıklamasında, “Uzun süredir toplumu sıkıştıran ekonomik sıkıntılar, pahalılaşma, alım gücünün düşmesi ve buna rağmen denetim ve yaptırım uygulanmaması; hayvancıların başlattığı eylemle toplu bir tepki verme halini yaratmıştır. TDP olarak bu toplumsal çığlığa desteğimizin tam olduğunu belirtir, pazartesi günü Saat 11.00’da Başbakanlık önünde olacağımızı duyururuz. Toplumun tüm kesimlerini de bu isyana ortak olmaya davet ederiz" dedi.