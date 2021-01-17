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Tekerlekli iskemleyle 250 metreye tırmandı: 5 milyon liralık bağış topladı

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Tekerlekli iskemleyle 250 metreye tırmandı: 5 milyon liralık bağış topladı
Tekerlekli iskemleyle 250 metreye tırmandı: 5 milyon liralık bağış topladı

Hong Kong’da tekerlekli iskemleyle bir gökdelenin 250 metre yüksekteki katına tırmanan 37 yaşındaki Lai Çi-wai, omurilik felçliler yararına çalışan bir dernek yararına 5.2 milyon Hong Kong doları (5 milyon lira) bağış topladı.

10 yıl önce geçirdiği kaza sonrasında belden aşağısı felçli kalan Lai, 300 metrelik Nina Kulesi’nin çatısına ulaşamadı ancak halatla 250 metreye tırmanmayı başardı.

Bunun bir ilk olduğu belirtilirken sandalyede oturur halde kendisini yukarı çeken Lai’nin dünkü tırmanışı 10 saat sürdü.

Korktuğunu söyleyen Lai, “Bir dağa tırmanırken deliklere, kayalara tutunabiliyorum ama bir binada camdan güç almak zor. Güvenebildiğim tek şey halattı ama başardığım için çok mutluyum” diye konuştu.

Kaza öncesinde Asya’da, dört kez kaya tırmanışı şampiyonu olan Lai, kaza sonrasında da tırmanışa tekerlekli iskemleyle devam etti.

Lai, engellilerin zayıf olduğuna ilişkin yaygın kanıyı yıkmak istediğini belirterek, “Ben tırmanırken bunun doğru olmadığını kanıtlamak, umut olmak istiyorum” dedi.

 

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