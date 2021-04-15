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Telefonunuz ıslanırsa ne yapmalı? (İpucu: Boşuna pirince yatırmayın)

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Telefonunuz ıslanırsa ne yapmalı? (İpucu: Boşuna pirince yatırmayın)
Telefonunuz ıslanırsa ne yapmalı? (İpucu: Boşuna pirince yatırmayın)

Birçok akıllı telefon suya dayanıklı olarak satılsa da sudan hiç etkilenmediği anlamına gelmiyor. Bu durumda yapabileceğiniz şeyler var ve hayır, pirince yatırmak bunlardan biri değil.

Telefonunuz ıslandıysa, suya düşürdüyseniz ya da üzerine herhangi bir sıvı döküldüyse yalnız değilsiniz. Bir araştırmaya göre her dört akıllı telefon kullanıcısından biri telefonuna su veya bir sıvıyla zarar veriyor.

Telefonuza sıvı girmesi cihazı birkaç farklı şekilde etkileyebilir:

*Net olmayan fotoğraflar,

*Bozuk ses ya da hiç ses çıkmaması,

*Ekranın altında su damlacıkları,

*Şarj olmaması,

*Tamamen çalışmaması.

Yeni nesil Samsung ve Apple akılı telefonlarda sıvı kaçması durumunda bildirim de çıkıyor.

Telefonunuza sıvı kaçması durumunda yapmanız gerekenler şöyle:

1.Telefonunuzu hemen kapatın ve herhangi bir tuşa basmayın.

2.Eğer telefonunuz suya daynıklıysa ve su dışında bir sıvıya düşürdüyseniz veya bir sıvı döktüyseniz hem Apple hem Samsung suda temizlemeyi öneriyor. Ancak musluğu açıp altına sokmak değil, temiz suya batırıp çıkarmak gerekiyor.

3.Telefonunuzu kağıt havlu veya yumuşak bir bezle silin.

4.Şarj girişinde kalan suyu çıkarmak için telefonunuzu hafifçe sallayın. Kilit sözcük ‘hafifçe‘… Sert sallarsanız sıvının telefonun daha da içine yayılmasına neden olabilirsiniz.

5.SIM kartı çıkarın.

6.Varsa basınçlı hava temizleme spreyi kullanın. Saç kurutma makinesinin sıcak havasıyla kurutmaya kalkmayın. Bu, ekrana zarar verebilir.

7.Telefonu, özellikle giriş yerlerini bir fanın önünde kurutun.

8.Telefonunuzu silikajel paketleri (yeni alınan ayakkabı ya da çantaların içinden çıkan küçük paketler) dolu hava geçirmez bir kabın içine koyun. Bu, nemin emilmesini sağlar.

9.Kuruduğundan emin olana kadar telefonunuzu kesinlikle şarj etmeyin. İçinde sıvı olan bir telefonu şarj etmek daha büyük hasar yol açabilir. Telefonun kurumuş gibi görünmesinden en az beş saat sonra şarj edilmesi öneriliyor.

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