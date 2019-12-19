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Telekom Google ile anlaştı 'arızası şimdiden geldi'

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Google, sunucularını Türkiye’ye getirmek için Türk Telekom ile anlaşma imzaladı.
Telekom Google ile anlaştı 'arızası şimdiden geldi'

Buna göre 2020’de Türkiye’deki Google internet trafiğinin yüzde 50’sinin Türkiye’deki sunuculardan yönetileceği duyuruldu. Bugün Google hizmetlerinde yaşanan kesinti 'arızası şimdi geldi' şakasına neden oldu. Öte yandan arızanın 'küresel bir teknik sorundan kaynaklandığı' bildirildi.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Rekabet Kurumu ile yaşadığı sorun nedeniyle Türkiye’deki Android telefonlara Google servisleri lisansı vermeyeceğini açıklamıştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre daha önce Facebook ile anlaşarak sunucuları Türkiye’ye taşıyan Türk Telekom Google ile de anlaştı. Buna göre ilk etapta sekiz ayrı merkezde Google sunucuları kurulacak.

Trafik yönetiminin Türk Telekom tarafından yürütüleceği bu sekiz ayrı merkezdeki sunucuların kurulum çalışmaları, 2020 yılının ilk çeyreğinde başlayacak. Anlaşmaya göre bu sunucularda 2020’den itibaren Türkiye’deki internet trafiğinin yüzde 50’si, 2020 sonrasında ise yüzde 80’ini yönetileceği belirtildi.

'ARIZASI ŞİMDİ GELDİ'

Öte yandan bu sabah itibariyle Google'ın arama motoru ve e-posta gibi hizmetlerine erişim sorunu yaşanıyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmezken, Gmail, Google Maps, Google ve diğer Google hizmetlerine erişilemiyor. Google hizmetlerine erişmeye çalışanlar “502” hata koduyla karşılaşıyor.

Sorunun ne zaman düzeleceği henüz bilinmiyor.

CNN Türk'te yayınlanan bir haberde Google yetkililerinin 'problemin global kaynaklı' olduğu söyleniyor.

Google hizmetlerinde yaşanan kesinti yurttaşlara 'arızası şimdi geldi' dedirtti.

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