TikTok'tan nasıl para kazanılır?

TikTok bir sosyal medya uygulaması olarak bilinse de bazı kullanıcılara kazanç kapısı da oluyor. Bu yüzden yakın çevrenizde 'TikTok'tan para kazanılır mı?' sorusuna sıklıkla maruz kalıyorsanız onlara 'evet' cevabını rahatlıkla verebilirsiniz.

TikTok iOS ve Android kullanıcıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Yoğun bir kullanıma sahip olan uygulama, ABD tarafından yasaklanma tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da hala birçok kişi tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılıyor. Peki insanlar uygulamada neler yapıyorlar? Eğer siz de biraz olsun sosyal medya ile haşır neşirseniz 'kimin kocası bu' sesiyle dikkatleri çeken ilginç TikTok videoları ile karşılaşmışsınızdır. Kısa süreli ve pahalı prodüksiyonlar gerektirmeyen bu videolar yüksek beğeni ve yorum sayısına ulaşabiliyor. Ancak şunu da söylemek gerek, TikTok sadece bu tarz videolardan oluşmuyor. Her gün binlerce ilginç ve fazlasıyla da yaratıcı video, TikTok'a ekleniyor. Bu videolar, sahiplerine sadece beğeni ve yorum getirmiyorlar; Yeri geldiğinde para da kazandırıyorlar.

TİKTOK'TAN NASIL PARA KAZANILIR?

TikTok video oluşturmaktan canlı yayın yapmaya kadar birçok farklı noktası bulunan bir sosyal medya platformu. Daha önce de söylediğimiz gibi sık sık kendi bünyesinde çekilen ilginç videolarla gündeme gelse de TikTok, kullanıcıların maddi kazanç elde etmelerini de sağlıyor. Günümüzde anket doldurarak para kazanma gibi bazı yöntemlerin araştırıldığı da düşünülürse TikTok, kurumsal bir firma olduğu için birçok yöntemden daha güvenilir bir yapı sunuyor gibi görünüyor. Ancak sosyal medyada etkili bir isim olmak ve TikTok'tan para kazanmaya başlamak için yola önce kendinizden başlamanız şart.

Sadece TikTok'ta da değil, sosyal medyada etkili bir isim olmak istiyorsanız öncelikle kendinize güvenmelisiniz. Eğer 'ben kendime güveniyorum, bu işi yaparım' diyorsanız para kazanmak adına TikTok gibi bir platform üzerinden yola çıkabilirsiniz. Bunun yanında işin psikolojik boyutunu da atlamamak gerek. Destek görmek veya etrafınıza sizi destekleyecek insanları toplamak karşılaşacağınız engelleri daha kolay atlatmanızı sağlayacaktır. Vazgeçmemek, başarıya inanmak ve her daim çalışmak bu yoldaki en önemli noktaları oluşturmaktadır. Tüm bu söylediklerimizin üstüne 'ben tamamım, bu işi nasıl yapabileceğimize geçelim' diyorsanız, şimdi sizi TikTok'ta para kazanmanın 5 yoluna doğru keyifli bir yolculuğa çıkartabiliriz.

1) HESABINIZI DAHA İYİ HALE GETİRİN

TikTok'ta para kazanmak için hesabınıza ve hesabınızın hitap ettiği kişilere odaklanmanız gerekiyor. Zira TikTok'ta bir hesap sahibi olup onu geliştirmek size istediğiniz maddi desteği sağlayabilir. Bunun için yapmanız gereken ilk şey hitap edeceğiniz kitleyi gözünüze kestirmektir. Bu kitle çocuklar, gençler veya TikTok'taki belirli taraftar grupları dahi olabilir. Bu noktada seçeceğiniz kitleyi doğru tespit etmeniz büyük önem taşır. Çünkü yanlış kitle, yanlış yol demektir ve TikTok'ta para kazanma girişimizin sekteye uğrayabilir.

Hitap edeceğiniz kitleyi seçtikten sonra içerik oluşturmaya başlayabilirsiniz. Oluşturacağınız içerikler ne kadar özgünse o kadar dikkat çeker ve böylece izlenme sayınız artar. Hesabınızdaki içeriklerin beğenilmesi, TikTok algoritmasının da dikkatini çekecek ve içeriğiniz öne çıkartılarak başkalarına önerilecektir. Zincirleme bir süreç olarak izlenme sayısının artması takipçi sayınıza da yansıyacaktır. Böylece büyür, büyür ve büyürsünüz. Yeterince büyüdüğünüzde hesabınız hem hesap satın almak isteyen alıcıların hem de sponsor olmak isteyen markaların dikkatini çekecektir. Hesabınızı hemen bir talipliye satmayı düşünebilirsiniz. Eğer hesabınız fazlasıyla etkili bir hesapsa oldukça yüksek tekliflerle karşılaşabilirsiniz. 'Hayır, hesabımı satmayacağım' diyorsanız da markalarla yapacağınız sponsorluk anlaşmaları karşılığında yine gelir elde edebilirsiniz. Bu noktada karar sizin.

2) TİKTOK'TAN HEDİYE TOPLAYIN

TikTok, Instagram ve diğer pek çok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi canlı yayın özelliği sunuyor. Fakat TikTok'ta canlı yayın yapabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Örneğin hesabınızın 1000 takipçiye ulaşması ve 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bu şartları sağlıyorsanız platformun canlı yayın özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar, 1000 takipçiye ulaşmadan da bazı yöntemler aracılığıyla canlı yayın yapabildiklerini iddia ediyor. Öyle ya da böyle canlı yayın özelliğini kullanabiliyorsanız, ''TikTok'tan para kazanılır mı?'' sorusunun ikinci cevabını duymaya hazırsınız demektir.

TikTok canlı yayın özelliğinde yayını açan hesapların hediyeler almasını sağlıyor. Bu hediyelerin belirli bir fiyatlandırması var. Örneğin TikTok Gül'ü 1 jeton ediyor. Gül'ü satın alıp, canlı yayındaki bir kişiye hediye etmek isteyen kişi ise cebinden 0,96 kuruş ödüyor. Spor Araba ve Yat gibi oldukça pahalı hediyeler de mevcut. TikTok'un komisyon kestiği bu hediyeler, canlı yayını yapan kişiye hediye edildiğinde, kişinin cüzdanına jeton olarak yansıyor. Canlı yayın yaparken bu hediyelerden topladıysanız, karşılığında elde ettiğiniz jetonları “elmas” haline getirip nakit paraya dönüştürebilirsiniz. Kısacası canlı yayın yaparken ne kadar hediye toplarsanız, o kadar para kazanırsınız. Şöyle bir baktığınızda fazlasıyla karmaşık gözükse de bu yol, kullanıcıların fazlasıyla ilgisini çekiyor

Son olarak bir sonraki yola geçmeden önce hediyelerin fiyatlarının TikTok'un kararına göre değişebileceğini belirtelim.

3) DANIŞMANLIK VERİN

TikTok'ta para kazanmak için her zaman kameranın önündeki kişi olmak zorunda değilsiniz. Bazen kamera arkasındaki o isim olmak, kameranın önündeki kişiye destek veren kişi olmak da para kazanmanızı sağlayabilir. Bu yüzden profesyonel bir TikTok kullanıcısı olmak isteyenlere danışmanlık verebilirsiniz. Danışmanlık hizmeti sunarak, TikTok'tan para kazanmak isteyenleri yönlendirebilir ve yapacağınız anlaşmalardan alacağınız komisyonla hem TikTok kullanıcısının hem de kendinizin para kazanmasını sağlayabilirsiniz. Fakat TikTok'ta danışmanlık verebilmek için de TikTok'un ayrıntılarına hakim olmanız, amiyane bir tabir ile TikTok'u yalayıp yutmanız gerekir.

Tüm dinamiklere hakim olmanız sizi hangi anlarda nasıl hareket edeceği konusunda danışmanlık verdiğiniz TikTok kullanıcısını daha kolay yönlendirmenizi sağlar. Danışmanlık verdiğiniz hesap, TikTok'ta ünlenirse ve yüksek takipçi sayısına ulaşırsa markalarla yapılacak anlaşmalardan siz de payınızı alabilirsiniz. Yani bu yolla da TikTok'tan para kazanmanız mümkün. Unutmayın; Deneyim aslında her şeydir!

4) İNSANLARIN TİKTOK HESAPLARINI YÖNETİN

Yine kamera önüne çıkmadan TikTok'ta para kazanmanın diğer bir yolu da hesap yönetimi yapmaktan geçer. Bu hizmette amaç, TikTok'taki kullanıcıların hesaplarını yönetmek ve hesapların nasıl ilerleyici ile alakalı yaratıcı ve bir o kadar da hedef kitleyi tam 12'den vuracak stratejiler geliştirmektir. Burada dikkatli olmanız önemli zira sizden hesap yönetim hizmeti alacak hesapların büyük bir kısmı çok yüksek ihtimalle milyonlarca takipçisi olan hesaplardan oluşacaktır. Bu hesapları yanlış yönlendirmeniz hem sizin hem de hesap sahibinin maddi ve manevi zarara uğramasına neden olabilir. Ancak hemen enseyi karartmaya gerek yok. Teklifleri ve fırsatları değerlendirerek hem sizden hizmet alan kişiyi hedeflediği noktaya taşıyabilir hem de siz maddi kazanç sağlayabilirsiniz. Tam bir kazan-kazan durumu öyle değil mi?

5) TİKTOK ADS FIRSATINDAN YARARLANIN

Reklam, internet aleminde bulunan her mecranın en önemli kazanç kapısından biridir. Google Ads üzerinden birçok internet sitesinin reklam aldığı, böylece kazanç sağladığı herkes tarafından bilinir. Üstelik bu yöntem o kadar uzun bir süredir faaliyettedir ki artık geleneksel hale gelmiştir. Google Ads'in yanında Facebook'ta reklam hizmeti sunmaktadır, böylece Google Ads'e bir alternatif daha oluşmuştur. Ancak tüm bunların yanına TikTok reklamlarını da (TikTok Ads) eklememiz mümkündür.

Sosyal medya kullanıcısı iseniz (ki TikTok'tan nasıl para kazanılır? sorusunun cevabını arıyorsanız eminiz ki iyi bir sosyal medya kullanıcısısınızdır) Facebook, Instagram, Twitter ve Messenger gibi popüler sosyal medya uygulamalarında çeşitli markaların reklamlarıyla karşılaşmışsınızdır. Tıpkı Facebook ve Instagram'da karşılaştığımız bu tarz reklamlar gibi TikTok reklamları üzerinden de para kazanılabilir. Ancak bu noktada siz reklamı gören kişi değil, reklamı veren kişi olursunuz. Eğer TikTok'taki bir hedef kitleye hitap eden ürününüz varsa, TikTok Ads'i kullanarak ilgili yerlere reklam verebilir, karşılığında gelir elde edebilirsiniz.

TikTok'ta reklam vermek için elbette cebinizden belirli bir miktar ücret çıkacaktır. Fakat başarılı bir strateji ile verdiğiniz ücretin kat kat fazlasını kazanmanız mümkündür. TikTok reklamlarında görülen bir ürün, platformun bir kullanıcısının dikkatini çektiğinde ve ilgili reklama tıkladığında hem reklam stratejiniz başarıya ulaşmış hem de cüzdanınıza belirli bir miktar daha koymuş olursunuz. Ancak değinmemiz gereken önemli nokta var; TikTok'ta yoğun bir reklam kampanyası başlatmadan önce, ufak bütçeli reklamlar vererek kendinizi test edebilirsiniz. Böylece stratejinizi daha iyi bir şekilde kurabilirsiniz.