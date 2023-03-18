TikTok’un ana şirketi ByteDance soruşturma altında

TikTok verilerine ulaşılan gazetecilerle ilgili ByteDance soruşturma altında. Şirket daha önce skandala karışan dört çalışanını işten çıkardığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yılın sonunda TikTok, gizlilik ihlali skandalıyla dikkat çekti. Bazı kullanıcıların bilgilerine ulaşılması ve bu kişiler arasında gazetecilerin olması ise skandalın daha da büyümesine neden oldu.

Aralık ayında ByteDance, TikTok’u iki gazetecinin yerlerini gözetlemek için kullanan dört çalışanını işten çıkardığını belirtmişti. Forbes’un haberine göre şimdi de olay FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından araştırılıyor.

Bir ByteDance sözcüsü de yaptığı açıklamada şu sözlere yer vermişti: “İlişkili olduğu tespit edilen kişilerin eylemlerini şiddetle kınadık ve bu kişiler artık ByteDance’te çalışmıyorlar. İç soruşturmamız hâlâ devam ediyor ve herhangi bir resmi soruşturmada da işbirliği yapacağız.”

Şimdi de popüler sosyal medya platformunun soruşturma altında olduğu söyleniyor. Soruşturma haberinin, ByteDance’in TikTok’taki hissesini satması için baskı görmesinden sonra gelmesi ayrıca dikkat çekti. ABD, Çinli sosyal medya platformu TikTok’un sahibi ByteDance’den hisselerini satmasını talep ederek aksi halde uygulamanın ülkede kullanımına yasak getirilebileceğini bildirmişti.