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TİP Milletvekili Barış Atay, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sedat Peker'e koruma polisi verilmesini neden onayladın?

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TİP Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar üzerine, "Sedat Peker'e koruma polisi verilmesini neden onayladın? O sırada Peker’le ilgili ne gibi soruşturmalar vardı?" diye sordu.
TİP Milletvekili Barış Atay, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Sedat Peker'e koruma polisi verilmesini neden onayladın?

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker konusundaki eleştirilerine verdiği yanıt nedeniyle sosyal medya üzerinden yoğun tepki topladı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay, Peker'e koruma polisi verilmesini neye dayanarak onayladığını sordu. Avukat Cenk Yiğiter de geçmişte Sedat Peker için selam gönderen askerlere dair videoyu paylaşarak "Peki bu soruşturuldu mu?" diye sordu.

TİP'li Atay, sosyal meda hesabından, Peker'in iddialarını hatırlatarak, "Jandarma Genel Komutanlığı bile açıklama yapmak zorunda kaldı ama bağlı oldukları şu anki İçişleri Bakanı tek kelime etme gereği dahi duymadı" dedi. Soylu'nun bu sırada iddialarla ilgili 'iftira' dediğini belirterek paylaşımlarını sürdüren Atay, şunları yazdı:

'ERDOĞAN İLE NASIL FOTOĞRAF ÇEKİLEBİLDİĞİNİ AÇIKLARSINIZ SANIRIM'

"Biz de şunu soralım. İftira olduğu sonucuna ulaştığınız soruşturma dosyaları nerede? Bunlarla ilgili ne çalışma yapmıştınız şimdiye kadar? Bir organize suç örgütü yöneticisine koruma polisinin verilmesi size bağlı hangi birimin talebidir? Bakan olarak neye dayanarak bu talebi onayladın? Koruma polislerinin görevi ne zaman bitti? O sırada Sedat Peker’le ilgili ne gibi soruşturmalar vardı? Bu herif 1.5 yıl öncesine kadar miting düzenleyip insanların kanıyla duş alacağını söylüyordu, Suriye’de cihatçılara malzeme desteği sağlıyordu, medyadan ödül alıyordu. Siz ne yapıyordunuz peki o zaman? Kırmızı bültenle aranacak kadar tehlikeli birinin, o şahsın arkasına sığınmakla suçladığınız muhalefeti tehdit ederken ne gibi bir girişimde bulunduğunuzu ya da bu şahsın Erdoğan ile nasıl fotoğraf çekilebildiğini açıklarsınız sanırım. MV Şirin Ünal’ın evinde, vekilin kendi silahıyla vurulan ve aynı #YeldanaKaharman gibi intihar etti denilerek kapatılan #NadiraKadirova dosyası ile ilgili şimdiye kadar ki bütün çağrılara rağmen ne yaptınız. Hiçbirine cevap vermiyorsun ama eski de olsa şunu sorayım bir de. Sedat Peker hakkında açılmış soruşturmayı kendisine haber veren İstanbul Emniyeti’nde görevli-SP’nin tabiriyle- “vatansever” polis memurunun kim olduğunu tespit ettiniz mi? Ettiyseniz sonuç ne oldu?"

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