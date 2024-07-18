  • BIST 11134.08
  • Altın 2625.74
  • Dolar 33.0895
  • Euro 36.271
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKA2024 İktisadi ve Mali İşbirliği anlaşmasına onay

TMK tartışması... Rum tarafı tanımak zorundadır!

»
Ekonomik Örgütler Platformu, Kıbrıs sorunu kapsamlı olarak çözümlenene kadar mülkiyet ile ilgili sorunların Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) aracılığı ile çözümlenmesinin tek yasal yol olduğunu vurguladı.
TMK tartışması... Rum tarafı tanımak zorundadır!

Ekonomik Örgütler Platformu, Kıbrıs sorunu kapsamlı olarak çözümlenene kadar mülkiyet ile ilgili sorunların Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) aracılığı ile çözümlenmesinin tek yasal yol olduğunu vurguladı.

EÖP tarafından yayınlanan ve Rum kamuoyuna da seslenen duyuruda, Rum tarafının “iş insanlarına yönelik yasal süreçler başlatmış olmasının adadaki huzuru tehdit ettiği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren belli başlı ekonomik örgütler tarafından oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu, son zamanlarda emlak sektörü ile ilgili gelişmeleri değerlendiren bir duyuru yayınlayarak bu konudaki sorunların çözüm adresinin Taşınmaz Mal Komisyonu olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından mülkiyet sorunlarının çözümünde yasal ve geçerli bir yol olarak tanımlandığı hatırlatılan duyuruda Kıbrıs Rum tarafının da buna uymak zorunda olduğunun altı çizildi.

Kuzey Kıbrıs’ta gayrimenkul alanında yatırımı bulunan veya bu alanda faaliyetleri olan iş insanlarının Rum Yönetimi tarafından tutuklanmasının adadaki huzuru tehdit ettiğinin altını çizen Ekonomik Örgütler Platformu, Rum tarafının bu teşebbüsünün Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarının hızlanmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumu ve çalışmaları ile ilgili yasal çerçevenin anlatıldığı duyuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demopoulos kararında taşınmaz mallara ilişkin kararların “çatışan çıkarları en iyi şekilde değerlendirebilecek konumda olan” yerli makamlar tarafından verilmesi gerektiğinin belirtildiği de hatırlatıldı.

EÖP tarafından yayınlanan duyuruda, Avrupa Birliği’ne de çağrı yapılarak “AB’ye Katılım Anlaşması’nın 10. Protokolüne göre AB’nin Kıbrıslı Türklerin ekonomik gelişimine yönelik açılımların engellenemeyeceği taahhüdünü hatırlatarak, Kıbrıslı Rumlar tarafından Türk tarafının ekonomisine darbe vurma hedefiyle yapılan bu girişimlere karşı AB üyelerinin devreye girmesi gerekmektedir. Rum tarafı, her 10 yılda bir bu tür çabalarla tansiyonu artırmaya çalışmaktadır. Kıbrıs’taki mülkiyet sorunu, şahıslara karşı davalar açmak ve onları tutuklamakla çözüme kavuşturulamaz. Uluslararası camia, Rumların her on yılda bir yaptığı bu tür çabalara karşı devreye girmeli tansiyonu artırmaya yönelik iç siyasi motivasyonlarla yapılan bu eylemlerin sonuçsuz kaldığını bilmelidir” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti02 Temmuz 2024 Salı 17:57
  • Özel: Kıbrıs meselesini CHP’nin konuşmaktan kaçtığı bir mesele olmaktan çıkarmak gerekiyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 13:28
  • Tatar, bugün Holguin ile görüşecek01 Temmuz 2024 Pazartesi 08:29
  • Tatar yarın Holguin ile görüşecek30 Haziran 2024 Pazar 12:44
  • Erdoğan da Miçotaki de 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta23 Haziran 2024 Pazar 19:48
  • Rum basını: Tünelin ucunda ışık yok23 Haziran 2024 Pazar 11:19
  • Tatar, Holguin ile Londra’da görüşecek22 Haziran 2024 Cumartesi 17:40
  • Maria Angela Holguin adaya gelmeyecek, liderlerle yurt dışında ayrı ayrı görüşecek22 Haziran 2024 Cumartesi 09:50
  • Hasipoğlu'ndan ABD'ye eleştiri21 Haziran 2024 Cuma 16:46
  • Töre, Güney Kıbrıs ile ABD'nin üs çalışmalarından endişe belirtti20 Haziran 2024 Perşembe 14:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti