Tokyo Olimpiyat Oyunları sosyal mesafe uyarısı yaptığı sporculara 150 bin prezervatif dağıtacak

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yetkililerinin, bir yandan sporculara iki metre sosyal mesafe kuralına uymaları uyarılarında bulunurkenbir yandan da 150 bin prezervatif dağıtacaklarını açıklamaları kafaları karıştırdı.

Salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın bu yaz düzenlenmesi planlanıyor.

Organizatörler salgın gölgesinde düzenlenecek organizasyonda yarışacak atletlere tedbirlere uyması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sporcuların sarılma, çakma tokalaşma gibi sevinme hareketlerinde bulunmamaları iki metre sosyal mesafeyi korumaları isteniyor.

Bir yandan da yetkililer Tokyo’da bir olimpiyat geleneği haline gelen sporculara prezervatif dağıtımı da yapılacağını açıkladı.

Yaklaşık 11 bin atlete 150 bin prezervatif dağıtımı yapılması planlanıyor.

‘İki metreden seks olimpiyat dalı olabilir’

Bu kafa karışıklığna neden olan açıklamalar sosyal medyada alay konusu oldu. Bir kullanıcı, “Prezervatifler normal mi kullanılacak yoksa virüsten korunmak için kafaya mı geçirilecek” ifadesini kullanırken bir diğer kullanıcı da iki metre mesafeden seks yapmanın bir olimpik spor olabileceği yorumunu yaptı.

23 Temmuz’da başlaması planlan organizasyona katılacak sporcularda aşı veya karantina şartı aranmayacak. Japonya’ya varmadan önce negatif ‘corona‘ testi vermeleri gereken sporculardan gerekirse ülkeye vardıklarında da test yaptırması istenebilecek.

1988’de başlayan bir gelenek

İlk olarak 1988 Seul Yaz Olimpiyatları’nda sporculara prezervatif dağıtılmıştı.

2008’de Pekin’de 100 bin prezervatif dağıtılırken 2016 Rio de Janeiro Olimpiyat Oyunları’nda 450 bin adet dağıtılarak rekor kırılmıştı. Sporcu başına 42 prezervatif verilmişti.