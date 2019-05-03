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Toprak çeşitleri neler bitki çeşitlerine göre toprak çeşitleri

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Evinize farklı bir atmosfer kazandırmak isteyenler için evde bitki beslemek için hangi bitki hangi toprakta yaşar? sorusuna yanıt aradık. İşte toprak çeşitleri.
Toprak çeşitleri neler bitki çeşitlerine göre toprak çeşitleri

Eve farklı bir hava kazandırmak isteyenlerin en çok tercih ettiği konulardan biri de bitki beslemektir. Çiçek ve bitki tercihleriniz her ne kadar farklılık gösterse de tercih ettiğiniz bitkiye göre de toprak seçimi yapmayı unutmayın! Her bitkinin yetiştiği toprak farklılık gösteriyor. Kendi içerisinde killi, humuslu ve kireçli toprak olmak üzere bir çok toprak çeşidi bulunuyor. Peki hangi bitki hangi toprakta yetişiyor? İşte bitki ve toprak çeşitleri hakkında merak ettiğiniz tüm yanıtlar elmaelma.com'da!

HANGİ BİTKİ HANGİ TOPRAKTA YAŞAR? TOPRAK ÇEŞİTLERİ NELER?

Killi toprak; Genellikle bataklık ve sazlık alanlarda rasladığımız bölgede bulunmaktadır. Killi toprakta genellikle nemi seven ağır toprakları seven bitkiler yetişir. Toprak özelliğine göre killi toprakta yaşayan bitkiler; ahududu, manolya, ayva, şeftali, köknar, çilek gibi bitkiler yetişiyor.

Torf toprak; Oldukça pahalı olan bitki olan orkide toprağı olarak da karşımıza çıkan torf toprağı hastalık ve haşara bulundurmadığı için yetiştirmede oldukça pratik bir topraktır. Besin bakımından oldukça zayıf olan torf toprağı nemi barındırma kapasitesi yüksektir. Hemen hemen her türlü bitki yetiştirmede oldukça uygundur. 

Kireçli toprak; İçerisinde kil, kum ve humus bulunduran kireçli toprak kalkarlei kayaçların parçalara ayrılarak oluşturduğu toprak çeşitidir. Kireçli toprakta genellikle buğday, ceviz ve badem gibi bitkiler yetişmektedir.

Kumlu toprak; Su tutma kapasitesi bakımından oldukça düşük olan toprak çeşitidir. İşlenmesi oldukça kolay olan kumlu toprak havuç, ayçiçeği, tütün, kereviz gibi bitkiler yetişmektedir.

 
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