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Trafik ışığı ihlalleri denetlendi, 437 sürücü rapor edildi!

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Polis Genel Müdürlüğü tarafından trafik suçlarının önlenmesine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan özel bir çalışma ile trafikte ışık ihlali denetimi yapıldı.
Trafik ışığı ihlalleri denetlendi, 437 sürücü rapor edildi!

Polisten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ülkemiz genelinde polis ekipleri tarafından yapılan rutin trafik denetimleri sonucu, sürücüler tarafından birçok trafik kuralının ihlal edildiği denetim sonuçlarına yansımaktadır. Polis Genel Müdürlüğü tarafından trafik suçlarının önlenmesine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan özel bir çalışma ile trafikte ışık ihlali denetimi yapılmıştır.

Trafikte ışık ihlallerinin kazaya sebebiyet vermesinin yanı sıra hem diğer sürücüler, hem de yayalar için tehlike arz ettiği herkesin malumudur.

15 -21 Nisan tarihleri arasında, İlçe Polis Müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan ülke genelinde yapılan trafik denetimlerine ek olarak, sürücülerin trafik ışığı ihlalleri üzerine yoğunlaşarak ülke genelinde toplam 437 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilerek rapor edilmiştir.

2023 yılında polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilen 554 araç sürücüsü rapor edilirken, 2024 yılında ise (01 Ocak - 21 Nisan 2024) 564 araç sürücüsünün trafik ışığı ihlali yaptığı tespit edilerek rapor edilmiştir.

Ayrıca, 2023 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının ikisi ölümle neticelenen olmak üzere toplam 28 trafik kazasının trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. 2024 yılında ise meydana gelen kazaların 18’nin de yine trafik ışığı ihlali sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir.

Polisin, trafik ışığı ihlallerine yönelik denetimlerinin devam edeceğini belirtir, tüm sürücülerin trafik kullarına uyarak kazaların önlenmesinde büyük katkı sağlamaya davet ederiz.

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