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Trafik kazasında hayatını kaybeden kişiden organ nakli yapılan hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti 

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Amerika Birleşik Devletleri'nde, koronavirüs taşıdığı fark edilmeyen bir kişiden alınan akciğerlerin nakledildiği hasta hayatını kaybetti.
Trafik kazasında hayatını kaybeden kişiden organ nakli yapılan hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, koronavirüs taşıdığı fark edilmeyen bir kişiden alınan akciğerlerin nakledildiği hasta hayatını kaybetti.

Trafik kazası sonrası hayatını kaybeden bir kişiden alınan akciğerler organ naklinde kullanıldı
Nakil yapılan hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti 
Bağışçının asemptomatik olduğu anlaşılırken, doktor da salgına yakalandı

Olay, Michigan eyaletinde yaşandı. Trafik kazasında başına aldığı ağır darbeden dolayı hayatını kaybeden bir kadının akciğerleri, kronik obstrüktif akciğer hastası bir kadına nakledildi. Ameliyattan önce hem ölen kadının hem de nakil yapılan hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı.

Ancak operasyondan üç gün sonra, akciğer nakli olan hastada yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı başgösterdi. Yapılan taramalarda akciğerde enfeksiyona rastlandı. Daha sonra yapılan testlerde durumu ağırlaşan hastanın Covid-19 olduğu ortaya çıktı. Hasta, denenen tüm tedavi yöntemlerine rağmen nakilden 61 gün sonra hayatını kaybetti.

Covid-19'dan şüphelenen doktorlar, bağışçı kadının akciğerlerinden alınan numuneler üzerinde daha kapsamlı testler yapınca, akciğerlerin aslında koronavirüsle enfekte olduğunu gördü.

Haberi duyuran Kaiser Health News, ameliyattan 4 gün sonra organ naklini yapan doktorun da koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığını yazdı.

Organ nakliyle ilgili bilim dergisi American Journal of Transplantation'a vakayla ilgili rapor hazırlayan Dr. Daniel Kaul'a göre koronavirüsün organ nakliyle bulaşması ilk kez kayıtlara geçmiş oldu.

Kaul'un aksine, teyit edilmemiş olsa dahi ülke genelinde 8 benzer vakanın daha yaşandığı sanılıyordu. Amerikan Hastalık Koruma ve Önleme Merkezi'nin araştırmaları bu vakalarda virüsün doğrudan organ nakliyle değil, hastane ortamından kaynaklandığına işaret etti.

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