Trodos'a Kar Yağdı

“Sigmalive” haber sitesi, Trodos dağlarında bugün öğle saatlerinde kar yağmaya başladığını ve diğer bölgelerde de hava koşullarının ağır olduğunu belirtti.

Haberde Rum Meteoroloji Dairesi’nin bugün saat 11:00-17:00 saatleri arasında geçerli olmak üzere yoğun yağış ve rüzgar için sarı alarm yayımladığı da anımsatıldı.

Habere göre yağış yoğunluğunun 35 milimetreyi geçmesi beklenirken dolu yağışı uyarısı da yapıldı.