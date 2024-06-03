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TRT, Türkiye-ABD voleybol maçındaki o görüntü için açıklama yaptı: Yayın politikamıza ters olan görüntü ABD kaynaklıdır

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TRT, Türkiye-ABD voleybol maçındaki o görüntü için açıklama yaptı: Yayın politikamıza ters olan görüntü ABD kaynaklıdır
TRT, Türkiye-ABD voleybol maçındaki o görüntü için açıklama yaptı: Yayın politikamıza ters olan görüntü ABD kaynaklıdır

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) 8. karşılaşmasında ABD ile karşılaştı. Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD'yi 3-2 yenmeyi başardı. TRT Spor'da yayınlanan karşılaşma sonrası sevinen taraftarlarlar arasında canlı yayın kazası yaşandı.

TRT Spor'da yayınlanan maç sonrası sevinen taraftarlar da ekrana geldi. O sırada Milli Takımı destekleyen bir kadın taraftar, sevinci esnasında canlı yayın kazası yaşadı. Canlı yayına yansıyan bu görüntü, gündem edildi. Hatta bu durum, kadın taraftarın taciz içerikli yorumlar nedeniyle sosyal medya hesabını gizlemesine neden oldu.

kadın taraftarın, kendisine gelen taciz içerikli yorumlar nedeniyle sosyal medya hesabını gizlediği öğrenildi.

TRT Spor'dan açıklama

"Dün gece, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın FIVB Milletler Ligi'ndeki 8. maçında ev sahibi ABD ile oynadığı karşılaşmanın canlı yayında ekranlara istenmeyen bir görüntü gelmiştir.

Bu rahatsız edici durum, farklı mecralarda ve yanlış bir algı eşliğinde Kurumumuz ile ilişkilendirilmiştir. 

Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, maçın çekimini ve rejisini ev sahibi ABD'li yayın kuruluşu gerçekleştirmiştir. TRT spor ve maçı yayınlayan tüm yayın mecraları ABD'li yayın kuruluşunun anlık ilettiği görüntüleri müdahale imkanı olmaksızın ekrana yansıtmıştır. Dolayısıyla yayın politikamıza tamamıyla ters olan bu görüntü, ABD yayın kuruluşu kaynaklıdır ve bu durumdan duyulan rahatsızlık da karşı tarafa iletilmiştir." 

Taciz içerikli yorumlar nedeniyle hesabını gizledi

Öte yandan ABD-Türkiye voleybol maçındaki Türk kadın taraftarın, kendisine gelen taciz içerikli yorumlar nedeniyle sosyal medya hesabını gizlediği öğrenildi.

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