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"TRT, Uğur Mumcu’nun katıldığı programları çevrim içi arşivinden kaldırdı"

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Journo yazarı Emre Kızılkaya, TRT'nin gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden sessizce kaldırdığını yazdı.
"TRT, Uğur Mumcu’nun katıldığı programları çevrim içi arşivinden kaldırdı"

Journo yazarı Emre Kızılkaya, TRT'nin gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden sessizce kaldırdığını yazdı. TRT Arşiv’in resmi e-posta hesabına durumu sorduğunu belirten Kızılkaya, "Bu adres TRT’nin Arşiv Dairesi Başkanlığına ait olup, görevimiz görüntü ve işitsel satışı yapmaktır ve uygulamamız her zaman böyle idi" yanıtını aldığını aktardı.

Journo yazarı Emre Kızılkaya, TRT'nin gazeteci Uğur Mumcu’nun katıldığı tarihi programları çevrim içi arşivinden sessizce kaldırdığını yazdı.

Kızılkaya yazısında, "‘Eski Türkiye’nin çok sesliliğini yansıtan, eleştirel gazeteciliği de içeren görüntülerin yerine, Hülya Koçyiğit ve Alev Alatlı gibi isimlerin videoları konuldu" dedi.

30 Haziran 2020’de TRT Arşiv’in resmi e-posta hesabına durumu sorduğunu belirten Kızılkaya, TRT'nin verdiği yanıtı aktardı:

"Ayın Getirdikleri arşivimizde beş bölüm olarak yer almakta olup, eğer bu programı satın almak ister iseniz bu programın yapımında sizin ya da birinci dereceden yakınınızın yer almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca bunların tekrar TRT Arşiv’de yer alması için talebiniz ilgili birimimize iletilmiştir."

Emre Kızılkaya'nın Journo'da yayımlanan "TRT: Uğur Mumcu yok, size Hülya Koçyiğit veya Alev Alatlı verelim" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"TRT’nin herkese açık çevrim içi arşivine yüklenen programlar sessizce yok oluyor. Bunu ilk kez geçen yaz Uğur Mumcu sayesinde fark ettim.

TRT’de 1979 yılında yayımlanan Ayın Getirdikleri programını arıyordum. Mumcu’nun Emre Kongar ile yaptığı bu programdan bazı kesitler sosyal medyada çok paylaşılmıştı.

O programın moderatörü olan Kongar da, “1980 darbesi dedikoduları havada uçuşurken… Uğur Mumcu ile birlikte demokrasiyi savunuyoruz! 40 yıl önce TRT bugünkünden daha demokratikti” diye paylaşmıştı bu görüntüleri.

Kongar, Bülent Ecevit‘in başbakanlığı ve Yılmaz Dağdeviren‘in TRT televizyon daire başkanlığı döneminde, Ayla Erdemli‘nin prodüktörlüğünde yapılan bu programda, Milliyetçi Cephe hükûmetleri sırasında yasaklı olan Uğur Mumcu’yu yıllar sonra ilk kez ekrana çıkardığını eklemişti.

Biraz daha araştırınca TRT Arşiv internet sitesinden sadece bu programın değil, Uğur Mumcu ile ilgili tüm görüntülerin son dönemde kaldırıldığını gördüm.

Mesela Gün Dökümü adlı programın bu gazeteciyi konu alan 24. bölümü, TRT Arşiv’in 800 bini aşkın kişinin takip ettiği Facebook hesabından 2018’de #UğurMumcu etiketiyle paylaşıldığı hâlde artık sitede yoktu.

Uğur Mumcu’nun cenaze törenini konu alan haber videosu da uçmuştu.

Her partiden siyasetçilerin katıldığı açık oturumlar ve seçim münazaraları gibi daha önce sitede gördüğüm birçok video artık yoktu.

Tüm bu sayfalar artık “404 hatası” veriyordu, yani silinmişlerdi.

30 Haziran 2020’de TRT Arşiv’in resmi e-posta hesabına bu durumu sordum. Aynı gün içinde verilen yanıtta şöyle deniliyordu:

“Ayın Getirdikleri arşivimizde beş bölüm olarak yer almakta olup, eğer bu programı satın almak ister iseniz bu programın yapımında sizin ya da birinci dereceden yakınınızın yer almış olmanız gerekmektedir. Ayrıca bunların tekrar TRT Arşiv’de yer alması için talebiniz ilgili birimimize iletilmiştir.”

Yani vergilerimizle üretilen onlarca yıllık TV programlarını bugün izleyebilmemiz için bir daha para vermemiz bile yetmiyor, kendimizin veya aile üyelerinden birinin yapımcılar arasında yer alması şart!

Bu uygulamanın yasal zeminini ve daha önce internete yüklenen programların neden kaldırıldığını sorduğumda ise ertesi gün şu yanıt geldi: “Bu adres TRT’nin Arşiv Dairesi Başkanlığına ait olup, görevimiz görüntü ve işitsel satışı yapmaktır ve uygulamamız her zaman böyle idi. Programların internette yayınlanması talebiniz ise yine ilgili birimimize iletilmiştir.”

Takiben gönderdikleri bir diğer e-postada ise “TRT Arşiv’de yeni bir yapılanma olduğundan, bir süre sonra trtizle.trt.net.tr platformunda talep ettiğiniz görüntüler yer alacaktır” ifadesi kullanıldı."

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