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TRT’ye ‘terör’ cezası

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Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) Diyanet kanalında Fethullah Gülen’in güftesinin yayınlanması Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan kamu yayıncısını terör cezası ile karşı karşıya bıraktı.
TRT’ye ‘terör’ cezası

Kanalın 22 Haziran 2018'deki yayınında saat 23.15'te yayımlanan Tasavvuf Musikisi programında "Bulanlar Hakkı Buldu" adlı bir ilahi seslendirilmişti. İlahinin çalarken, ekranda bestesinin ve güftesinin kime ait olduğu gibi bilgiler yer almıştı.

 

İlahinin bestesinin Ahmet Hatipoğlu'na, güftesinin ise Fethullah Gülen'e ait olduğu görülmüştü. RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı'nın tepkisi üzerine Diyanet, 1 personelin görevine son vermişti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı'nın şikayeti üzerine yayını inceleyen RTÜK, TRT'den savunma istedi.

TRT Genel Müdürlüğü Televizyon Dairesi Başkanlığı'ndan 3 Ağustos tarihinde gönderilen yazıda, TRT Diyanet kanalının, TRT ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol uyarınca yayın yaptığı ve söz konusu programın da Diyanet tarafından hazırlandığı anımsatıldı.

Yazıda, yayının 'Protokol hükümlerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan ve kendileri tarafından denetlenmesi gereken' bir yayın olduğu belirtildi.

RTÜK'ün yayına ilişkin inceleme raporunda bu yayının terörün amaçlarına hizmet eder nitelikle bir duruma neden olduğu belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

Uzman raporu doğrultusunda Üst Kurul, TRT 'ye, RTÜK Yasası'nın, yayınlara ilişkin "Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz" ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, oy birliği ile ceza kesti. Söz konusu yaptırım kararının TRT değil de, herhangi bir özel yayın kuruluşu için alınması durumunda, sonucun yayın lisansı iptaline kadar varabileceği ifade edildi.

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