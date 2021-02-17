TTB: Bakanlık, Ortadoğu mutasyonunu gizlemek için analizleri yayınlamıyor

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan Bulut, virüsün Türkiye’ye has mutasyonlarının olabileceğini ancak bunun analizler sonucu ortaya çıkacağını ifade eti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, geçen günkü açıklamasında, Türkiye’ye has mutasyonların olduğunu ancak henüz varyantların etkilerinin bilinmediğini belirtmişti.

Daha hızlı yayılan bir ‘corona’ mutasyonun görüldüğü Britanya’da haftada bir mutasyon analizi yayınlandığına dikkat çeken Bulut, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığı neden mutasyon analizlerini yayınlamıyor? Bunun nedeninin Ortadoğu mutasyonlarını gizlemeleri olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl şubat ayında görülen ilk vakanın mart ayına kadar gizlenmesi gibi.”

İl bazında vakaların açıklanması gibi mutasyonların da açıklanması gerektiğini belirten Bulut, “Şimdi 40-50 yaşında ölümlerin olduğunu görüyoruz. Bundan böyle yaş gruplarına göre ve bölgesel olarak mutasyon açıklanırsa, biz de mutasyonun nasıl etkilediğini görürüz” diye konuştu.

Sahadan gelen verilerin, yoğun bakımda yatanların yaş grubunun düştüğünü gösterdiğini ifade eden Bulut, “Eğer böyle bir şey varsa, gençlerde mutasyonun virülansı (hastalık derecesi) daha yüksek bir hale mi geldi” dedi.