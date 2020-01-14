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TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı DAÜ’de konferans verdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı (TÜBİTAK-ARDEB) Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı’yı ağırladı.
TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Cengiz Arıcı DAÜ’de konferans verdi

Doç. Dr. Arıcı, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, TÜBİTAK-ARDEB bünyesinde yürütülmekte olan programlar hakkında konferans verdi. Söz konusu konferansa DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan’ın yanı sıra, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyen ve öğrenciler katıldı.  

“4 Destek Birimimiz Var”

TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Arıcı, konuşmasında ARDEB’in tüm Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) desteklenen bir program olduğunu vurgulayarak, ARDEB’in üniversite, sanayi, bilim insanları ve bilim-toplum faaliyetleri olarak 4 destek birimi olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Arıcı 13 yıldır TÜBİTAK bünyesinde çalıştığını ve şu anda da faaliyetlerini ARDEB’te sürdürdüğünü söyledi.

 

DAÜ’den Desteklenen Proje

Doç. Dr. Arıcı konuşmasında DAÜ’den yürürlükte olan “Multi-Hidroksi Fonksiyonlu Manyetik Kitosan Mikro/Nano-Kompozit Küreciklerin Sentezi ve Bor Bağlayıcı Olarak Kullanılması” projesine yer verdi. Doç. Dr. Arıcı, projenin ARDEB destek programları kapmasında TÜBİTAK desteği aldığını belirtti. Konferansın sonunda DAÜ Tanıtım İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan, Doç. Dr. Cengiz Arıcı’ya Kuzey Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

 

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret

TÜBİTAK-ARDEB Başkan Yardımcısı Vekili Doç. Dr. Arıcı, konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Prof. Dr. Osam, Doç. Dr. Arıcı’ya geldiği için teşekkür ederek, DAÜ’de yapılmakta olan araştırma faaliyetleri ve olanakları hakkında Doç. Dr. Arıcı’yı bilgilendirdi. Doç. Dr. Arıcı da ziyaret sırasında Prof. Dr. Osam’a TÜBİTAK-ARDEB’in çalışmaları hakkında bilgi verdi

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