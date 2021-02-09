Tufan Erhürman:Seçimden önce para var dediniz,şimdi yok.Seçim maksatlı bir kandırmaca mıydı?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından seçimden önce verileceği sözü verilen prim desteğini sordu.
Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yapılan düzenlemeyle Haziran 2021'e kadar verilmesi öngörülen sigorta prim desteği, açıklanan ekonomik paketle budanıyor. Gerekçe: Maliyede yeterli kaynak yok.
Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce var olduğunu iddia ediyordunuz. Hesap hatası mı yaptınız, seçim maksatlı bir kandırmaca mıydı? Şimdi bu sorunun yanıtı vermek zorundasınız!!!
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