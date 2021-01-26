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TÜGVA il temsilcisi, sadece kendisinin girebildiği sınavı kaybetti!

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Üniversitelerde açılacak kadro için kişiye özel ilan verilmesi örneklerinden birisi de Gaziantep Üniversitesi’nde yaşandı. Türkiye Gençlik Vakfı Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin “ön elemeyi geçerek” sadece kendisinin girebildiği sınavda 38 puan aldı
TÜGVA il temsilcisi, sadece kendisinin girebildiği sınavı kaybetti!

Üniversitelerde açılacak kadro için kişiye özel ilan verilmesi örneklerinden birisi de Gaziantep Üniversitesi’nde yaşandı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin “ön elemeyi geçerek” sadece kendisinin girebildiği sınavda 38 puan alınca başarısız oldu.

Anka'da yer alan habere göre; CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Gaziantep Üniversitesi’nde “kişiye özel kadro” iddialarının hedefi olan TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi Mahmud Tekin’in Gaziantep Üniversitesi öğretim görevliliği kadrosu için ön elemesini geçen tek kişi olarak 20 Ocak’ta girdiği sınavda 38 puan alarak başarısız olduğunu duyurdu.

Kalkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TÜGVA Gaziantep İl Temsilcisi, tek katılımcı olduğu ilanın giriş sınavından 38 alarak Başarısız oldu. Kendisine bundan sonraki ilanlarda ve özel kadrolarda başarılar dilerim” dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da yer alıyor.

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