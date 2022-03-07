Tüm Kadınlar Nisan Sonuna Kadar Pek Çok Hizmetten  İndirimli Yararlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası! Tüm Kadınlar Nisan Sonuna Kadar Pek Çok Hizmetten Yüzde 20 İndirimli Yararlanacak!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası ile tüm kadınlar pek çok sağlık hizmetini 30 Nisan’a kadar yüzde 20 indirimli alacak.

Kadınlara özel ve değerli olduklarını hissettirmek için düzenlenen kampanya paketi 8 Mart – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Paket dahilinde dahiliye muayenesi, açlık kan şekeri, kan sayımı, üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol paneli, ALT, AST, tam idrar tahlili, demir, TSH, D Vitamini, Vitamin B12 tahlilleri ile EKG ve tüm batın ultrason çekimi gibi pek çok hizmet yer alıyor. Ayrıca kampanya paketini alan tüm kadınlar Nisan sonuna kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde alacakları ayaktan hizmetlerde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Kadınların sağlıklarını ertelememelerini ve ayrıcalıklı olduklarını hissetmelerini istiyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının yüzde 65’inin kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının yaşama değer katan emeğinin her zaman bilincindeyiz” dedi. “Kadınların sağlıklarını ertelememelerini ve ayrıcalıklı olduklarını hissetmelerini istiyoruz” diyen Prof. Dr. Yenen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sağlık paketini kadınlara özel ve değerli olduklarını hissettirmek için düzenlediklerini belirtti.

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “Emekleriyle topluma değer katan tüm kadınlarımıza, bizim için ne kadar değerli olduklarını hatırlatacak bir hediye vermek istedik.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise sağlık sektörünün kadınların en yoğun istihdam edildiği sektörlerin başında geldiğini hatırlatarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ise kadın çalışan oranının yüzde 70’in üzerine olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bulakbaşı, “Başlattığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sağlık paketi ile emekleriyle topluma değer katan tüm kadınlarımıza, bizim için ne kadar değerli olduklarını hatırlatacak bir hediye vermek istedik” ifadesini kullandı.