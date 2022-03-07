  • BIST 1.993,48
  • Altın 907.455
  • Dolar 14.3586
  • Euro 15.6708
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Tüm Kadınlar Nisan Sonuna Kadar Pek Çok Hizmetten  İndirimli Yararlanacak

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kampanyası! Tüm Kadınlar Nisan Sonuna Kadar Pek Çok Hizmetten Yüzde 20 İndirimli Yararlanacak!
Tüm Kadınlar Nisan Sonuna Kadar Pek Çok Hizmetten  İndirimli Yararlanacak

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kampanyası ile tüm kadınlar pek çok sağlık hizmetini 30 Nisan’a kadar yüzde 20 indirimli alacak.

Kadınlara özel ve değerli olduklarını hissettirmek için düzenlenen kampanya paketi 8 Mart – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Paket dahilinde dahiliye muayenesi, açlık kan şekeri, kan sayımı, üre, kreatinin, ürik asit, kolesterol paneli, ALT, AST, tam idrar tahlili, demir, TSH, D Vitamini, Vitamin B12 tahlilleri ile EKG ve tüm batın ultrason çekimi gibi pek çok hizmet yer alıyor. Ayrıca kampanya paketini alan tüm kadınlar Nisan sonuna kadar Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde alacakları ayaktan hizmetlerde yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Kadınların sağlıklarını ertelememelerini ve ayrıcalıklı olduklarını hissetmelerini istiyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının yüzde 65’inin kadınlardan oluştuğunu vurgulayan Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadının yaşama değer katan emeğinin her zaman bilincindeyiz” dedi. “Kadınların sağlıklarını ertelememelerini ve ayrıcalıklı olduklarını hissetmelerini istiyoruz” diyen Prof. Dr. Yenen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sağlık paketini kadınlara özel ve değerli olduklarını hissettirmek için düzenlediklerini belirtti.

8-mart-kadinlar-gunu.jpeg

Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “Emekleriyle topluma değer katan tüm kadınlarımıza, bizim için ne kadar değerli olduklarını hatırlatacak bir hediye vermek istedik.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise sağlık sektörünün kadınların en yoğun istihdam edildiği sektörlerin başında geldiğini hatırlatarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde ise kadın çalışan oranının yüzde 70’in üzerine olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bulakbaşı, “Başlattığımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sağlık paketi ile emekleriyle topluma değer katan tüm kadınlarımıza, bizim için ne kadar değerli olduklarını hatırlatacak bir hediye vermek istedik” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3. Dünya Çocuk Kongresi, 23 Nisan’da Başlayacak23 Şubat 2022 Çarşamba 19:06
  • Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Yakın Doğu Üniversitesi’nde Düzenlenen Panelle Anıldı21 Şubat 2022 Pazartesi 16:16
  • Yenidoğan Sarılığı, Doğru Bir Şekilde Tedavi Edilmezse Beyin Hasarına Yol Açabilir20 Şubat 2022 Pazar 18:26
  • Dil Bağı, Bebeklerde Ciddi Gelişim Sorunları Yaratabilir16 Şubat 2022 Çarşamba 17:45
  • YDÜ' nün 2022-2023 Öğretim Yılı “KKTC Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 11 Haziran Gerçekleşecek15 Şubat 2022 Salı 15:31
  • Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Vefatının 11’inci Yılında Anılacak14 Şubat 2022 Pazartesi 17:17
  • OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı13 Şubat 2022 Pazar 20:06
  • OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı13 Şubat 2022 Pazar 10:46
  • YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı09 Şubat 2022 Çarşamba 16:44
  • “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı08 Şubat 2022 Salı 17:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti