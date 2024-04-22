  • BIST 9657.9
  • Altın 2439.369
  • Dolar 32.4989
  • Euro 34.5748
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Turist olarak geldi, hırsızlık yaptı

» »
Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat ve KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçlarından tutuklanan Mehmet Aslan yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Turist olarak geldi, hırsızlık yaptı

Polis memuru Yusuf Bilgiç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.04.2024 tarihinde, Lefkoşa'da Kemal Aksay Caddesi üzerinde bir şahıs tarafından düşürülmek suretiyle kaybedilen 6 bin TL değerindeki cep telefonu ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ve incelenen kamara görüntülerinde söz konusu telefonu olay mahalinden aracıyla geçen zanlının bularak alıp çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının 19.04.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.  

Polis, soruşturma başlatıldığını, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 28 Ocak 2024 tarihinde 15 günlük turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak izin süresi bittikten sonra 2 Şubat 2024’ten itibaren kaçak olarak ülkede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde telefonu Lefkoşa’daki bir telefoncuya sıfırlaması için verdiğini itiraf ettiğini söyledi. Polis, söz konusu telefonun emare alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.  

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman: Ortaya koyduğunuz vizyon, bugünün gerçekliğiyle bağdaşmıyor22 Nisan 2024 Pazartesi 17:09
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniyüzyıl Anaokulu’nun düzenlediği 23 Nisan gösterisini izledi22 Nisan 2024 Pazartesi 17:09
  • Başbakan Üstel: Çocuklarımız, vatanımızın ve milletimizin geleceğidir22 Nisan 2024 Pazartesi 17:08
  • Darptan serbest kaldı, uyuşturucudan yeniden tutuklandı22 Nisan 2024 Pazartesi 17:07
  • Turist olarak geldi, hırsızlık yaptı22 Nisan 2024 Pazartesi 17:06
  • Uyuşturucu satıcıları mahkemeye çıkarıldı22 Nisan 2024 Pazartesi 17:05
  • Son Dakika! Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Trafik kazası!22 Nisan 2024 Pazartesi 16:43
  • Meclis Genel Kurulu, “Çocuk Hakları” gündemiyle çocuklarla toplandı22 Nisan 2024 Pazartesi 13:23
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Çocuklarımız, milli şuur ve değerlerin teminatı olacak22 Nisan 2024 Pazartesi 13:15
  • Orman Dairesi açıkladı: Ateş yakmak yasaklandı22 Nisan 2024 Pazartesi 13:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti