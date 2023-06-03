Türk askeri Kosova’ya gidiyor

Milli Savunma Bakanlığı’ndan, Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebi üzerine bir komando taburunun görevlendirildiği, Mehmetçiğin 5 Haziran’a kadar Kosova’daki Sultan Murat Kışlası’na intikal etmesi için hazırlıklara başlandığı bildirildi.

Bakanlıktan, Kosova’da meydana gelen gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin BM, NATO, AB ve AGİT görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü belirtildi.

KOMANDO TABURU

Bu bağlamda Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlar’daki gelişmelerin de yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye, son günlerde dost ve kardeş Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar veren olayların diyalog yoluyla çözümü için yapıcı bir tutum sergilemekte ve taraflara itidal çağrısında bulunmaktadır. Kosova’da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı/Napoli (İtalya) tarafından yapılan talebe istinaden daha önce NATO Kosova Gücüne tahsisli olan 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı bir komando taburu ihtiyat birliği olarak görevlendirilmiştir. Görevlendirilen birliğimizin 4-5 Haziran 2023’e kadar Kosova’da bulunan Sultan Murat Kışlası’na intikali için gerekli hazırlıklara başlanmıştır.”

YILLARDIR SÜREN KRİZ

23 Nisan’da Kosova’nın kuzeyinde yapılan olağanüstü yerel seçimleri Arnavut siyasi partilerinin adayları kazanırken, bölgede çoğunluğu oluşturan Kosovalı Sırplar seçimi boykot etmişti. Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı kendi toprağı olarak görüyor.

Kosova, 117 ülke tarafından “bağımsız devlet” olarak tanınmasına rağmen kuzeyinde devam eden etnik gerginlikler ve Birleşmiş Milletler’e üye olamaması nedeniyle “Avrupa’nın donmuş ihtilaf bölgelerinden biri” şeklinde nitelendiriliyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyordu.

Kosova’nın kuzeyinde bir süredir artan gerilim geçen hafta sıcak çatışmaya dönüşmüş, Zveçan Belediyesi önünde protesto gösterisi düzenleyen Sırplarla NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri arasında çıkan çatışmada en az 30 Barış Gücü askeri ve 50’de fazla Sırp gösterici yaralanmıştı.