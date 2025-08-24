Türk Dünyasının Doktorları Kıbrıs’ta Buluşacak!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin de partnerleri arasında yer aldığı “I. Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi”, Türk dünyasının hekimlerini Kıbrıs’ta buluşturacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin de partnerleri arasında yer aldığı “I. Uluslararası Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi” (TÜRKTIP2025), 16-19 Ekim 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek. Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından organize edilen kongre “Gelecek Çok Yakında” temasıyla gerçekleşecek.

Dört gün sürecek olan kongre, yenilikçi bakış açılarıyla; yapay zeka, robotik cerrahi, tele-tıp ve ileri teknoloji ürünlerinin sağlık alanındaki uygulamalarına dair en son gelişmeleri masaya yatıracak. Kongrede ayrıca, yuvarlak masa ve yatırım toplantıları, start-up buluşmaları, yapılandırılmış kurslar, paneller, serbest kürsü ve çalıştaylar da düzenlenecek. Kongre kapsamında “Organ Bağışı ve Transplantasyon Sempozyumu” da gerçekleştirilecek.

Disiplinlerarası iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kongre, yerli sağlık endüstrisinin ulusal ve uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. TÜRKTIP2025’te acil tıp, aile hekimliği, anestezi ve reanimasyon, pediatri, kardiyoloji, iç hastalıkları ve cerrahi gibi birçok farklı branştan konuşmacılar katılımcılarla buluşacak. Kritik bakım, nütrisyon, destek tedavi, minimal invaziv cerrahi konularının ele alınacağı kongrede kanser tedavileri gibi pek çok kritik ve güncel konuda bilgi alışverişi yapılacak. Kongre; farklı disiplinlerden katılım sağlayan hekimler için güçlü bir iş birliği platformu sunacak.

Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Derneği tarafından organize edilen kongrenin partnerleri arasında KKTC ve Türkiye’den pek çok kurum yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın da desteklediği kongrede Yakın Doğu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Sağlık Hizmetleri (USHAŞ), Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Kızılay, TİKA, Türkiye Organ Nakli Vakfı ve Kosova Türk Hekimler Derneği de destekçiler arasında yer alıyor.

Birçok önemli konu ele alınacak!

Alanında uzman birçok katılımcının yer alacağı kongredeki önemli konu başlıkları arasında “Acil Tıp ve Yoğun Bakımda İleri Teknolojiler”, “Ağrı ve Yönetimi”, “Akıllı Medikal Cihazlar ve Giyilebilir Teknolojiler”, “Akut ve Kronik Ağrı, Palyatif Bakım ve Yenilikçi Analjezikler”, “Alerji”, “Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)”, “Beslenme - Mikrobiyota”, “Çocuk Hastalıkları, Yaşlı Bireylerde Hastalık Yönetimi”, “Diabetes Mellitus ve Endokrin Bozuklukların Tedavisi”, “Dijital Sağlık ve Tele-Tıp Uygulamaları”, “Gastrointestinal Sistem ve Enflamatuvar Bağırsak Hastalıkları” da ele alınacak. Kongrede ayrıca; “Kardiyovasküler Hastalıklar, Hipertansiyon Yönetimi, Dislipidemi ve Statinler”, “Kemoterapi, İmmünoterapiler, Kanserin Erken Teşhisi”, “Minimal İnvaziv Cerrahi ve Robotik Cerrahi Teknolojileri”, “Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri”, “Spor Yaralanmaları” ve “Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri” gibi pek çok başlıkta güncel gelişmeler paylaşılacak. Kongre ile ilgili detaylı bilgilere ise www.turktip.org üzerinden ulaşılabiliyor.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi bu anlamda yalnızca akademik bilgi paylaşımı için değil, aynı zamanda sağlık alanında kalıcı ortaklıkların geliştirilmesi için de eşsiz bir platform sunacak.”

Uluslararası ortaklıkların ve kurumlar arası iş birliklerinin önemine dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tıp alanında yaşanan gelişmelerin ve yenilikçi uygulamaların toplum sağlığına en hızlı şekilde aktarılabilmesi, ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olabilir. Türkçe Konuşulan Ülkeler Tıp Kongresi bu anlamda yalnızca akademik bilgi paylaşımı için değil, aynı zamanda sağlık alanında kalıcı ortaklıkların geliştirilmesi için de eşsiz bir platform sunacak” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi olarak, böyle bir kongrenin paydaşları arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Prof. Dr. Şanlıdağ, “Pek çok değerli akademisyenimiz kongrede aktif rol alarak, bilgi birikimlerini ve araştırma sonuçlarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak” ifadelerini kullandı.