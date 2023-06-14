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"Türk Lirası kullanmanın avantajları var"

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enflasyondan dolayı meydana gelen sıkışıklığın giderilmesine yönelik çalışmaları olduğunu belirtti.
"Türk Lirası kullanmanın avantajları var"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, enflasyondan dolayı meydana gelen sıkışıklığın giderilmesine yönelik çalışmaları olduğunu belirtti. Hesaplar sunulurken ve gerçek değerler ortaya konulduğunda bir sıkıntı olmayacağını kaydeden Amcaoğlu, Türk Lirası kullanmanın avantajları olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, kurlarda oluşan farkların rakamlara bakıldığında bütçe yasasının en büyük kalemi gümrük, KDV ve fiyat istikrar fonu gibi gelirler arttığından Türk Lirası kullanımının avantajlı olduğunu vurguladı.

Olgun Amcaoğlu, Cumhuriyet Meclisi genel kurulunda yaptığı konuşmada, yüzde 34’lük bütçe noksanlığı olduğu bir ülkede reel sektörde önlemlerin alınması halinde bazı sektörlere teşviklerin artırılmasıyla pandemi döneminden çıkıldığını ve finansman eksiklikleri tamamlanarak o günlerden çıkıldığını kaydetti.

Yeni yapılacak paketle belirli sektörlerde 10 kişiye kadar çalışanı bulunan işletmelere prim desteği verileceğini dile getiren Amcaoğlu, hayat pahalılığı ile alım gücünün yukarıya çıkarılacağını belirtti.

Alım gücünün artırılacağını kaydeden Amcaoğlu, yapılan bütçedeki mahalli gelir öngörüsüyle gelirlerin artması halinde bütçenin giderlerinin de düzenleneceğini kaydetti.

Dünyadaki ekonomik krize de değinin Amcaoğlu, ülkedeki ekonomik kriz konusunda ilgililerle konuşularak çareler üretildiğini belirtti.

para birimine geçisi savunan muhalefetin hükümetteyken bunu neden yapmadığını soran Amcaoğlu, kendilerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi. Amcaoğlu, “Bizim Türk lirası ile yaşamakta bir sıkıntımız yok. Sorunları da, çarelerini de biliyoruz.” şeklinde konuştu.

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