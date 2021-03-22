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Türk Lirası'ndaki değer kaybı, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı

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Türk Lirası'ndaki değer kaybı, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı
Türk Lirası'ndaki değer kaybı, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından meydana gelen Türk Lirası'ndaki düşüş, internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı.

Google Trends verilerine göre TL'de bugün yaşanan yüzde 11'in üzerindeki değer kaybıyla saatler içinde Türkiye'den internette yapılan "Bitcoin" aramalarını yüzde 566 artırdı.

Verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde internette Bitcoin aramaları tarihin en yüksek seviyelerine çıkarken 2017-18 döneminde yapılan aramaları da ikiye katladı.

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