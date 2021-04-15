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Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı

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Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı
Türk sanatçının bu göremediğiniz bir piksellik NFT ürünü 11 milyon liraya satıldı

2021’in yatırım çılgınlığı NFT formatında ürünler yepyeni bir boyut kazandı: ‘Pak’ adıyla tanınan dijital sanatçı Murat Pak’ın bir piksellik görseli 1,36 milyon dolara (yaklaşık 11 milyon lira) satıldı.

pixel_sothebys.jpg

Yalnızca bir pikselden oluşan bu işi görebilmek için yukarıdaki fotoğrafın ortasına dikkatle bakmanız gerekiyor.

Dijital ürünlerin orijinalliğini ve mülkiyetini belirleyen bir tür dijital imza olarak bilinen NFT’ler (Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token) hemen her gün yeni bir ilginç haberle karşımıza çıkıyor.

Bu formatla hazırlanan dijital sanat işleri bildiğimiz anlamda, dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, müze duvarlarına asıp bienal mekanlarına yerleştirebildiğimiz işlerle yarışır fiyatlara alıcı buluyor.

İşin içinde yalnızca sanat yok. Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey ilk tweet’ini hayrete düşüren rakama satabiliyor, televizyoncu Saba Tümer’in meşhur kahkahası da NFT formatında, azımsanamayacak bir fiyatla alıcı buluyor.

Geçen ay Christie’s müzayede evinde NFT formatında bir ürün 69.3 milyon dolara (555 milyon lira) satılarak fiziksel olarak var olmayan bir iş için rekor kırmıştı.

Beeple adyla tanınan sanatçı ‘Everydays — The First 5000 Days‘ işinin satışıyla, Jeff Koons ve David Hockney’den sonra yaşayan en pahalı üçüncü sanatçı unvanını kazandı.

Müzayedeevi Sotheby’s tarafından dün yapılan açık artırmada bir piksellik ‘The Pixel’ dahil Pak’ın bir dizi dijital işi toplamda 16,8 milyon dolara satıldı.

The Fungible Collection’ adı verilen satış üç gün sürdü ve alışılmışın dışında bir yöntemle yapıldı. Alıcılara 500-1500 dolar arası satın alınabilen dijital küpler için NFT numaraları verildi.

Açık artırmada ayrıca dört özel edisyon NFT de satıldı. Bunlar için Pak’ın bir işine başka bir pazarda en yüksek miktarı ödeyip ‘PakWasHere‘ etiketiyle en fazla sosyal medya kullanıcısına ulaşmak gibi belirli şartlar arandı.

Sotheby’s güncel sanat uzmanı Max Moore satışın ‘kriptocu‘ koleksiyonculara yönelik olduğunu anlattı: “Bu yeni kripto yatırımcılar geleneksel koleksiyonerlerden daha farklı estetik anlayışına ve zevklere sahip. Farklı izleyicileri çekmek için karmaşık ve çeşitli bir dizi koleksiyon sunmak önemli.”

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