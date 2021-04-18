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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Virüs silah değiştirdi, çocuk hastalarımız da geliyor

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Herkesi daha dikkatli olmaya çağıran Prof. Dr. İsmail Cinel, 15 gündür kırmızı alarm çanları çaldığını, yoğun bakımların tamamen dolması halinde çok daha kötü bir döneme girilebileceği uyarısında bulundu.
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Cinel: Virüs silah değiştirdi, çocuk hastalarımız da geliyor

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüs salgınında son günlerde yaşanan dalganın öncekilerden farklı olduğunu belirterek, "Bu hiçbirisine benzemiyor. Genç hastalar, daha fazla doku tahribiyle geliyor. Virüs silah değiştirdi. Çocuk hastalarımız da artıyor." dedi.

Herkesi daha dikkatli olmaya çağıran Prof. Dr. İsmail Cinel, 15 gündür kırmızı alarm çanları çaldığını, yoğun bakımların tamamen dolması halinde çok daha kötü bir döneme girilebileceği uyarısında bulundu.

DHA'ya konuşan Cinel, "Şimdiki gidişte karşımızda mutasyona uğramış bir virüs var, toplumda hızlı yayılabiliyor ve dokuları biraz daha fazla tahrip ediyor. Çok daha genç hastalarımız var. Aşılamanın da faydası ile (65 yaş üstünü aşılamayı başardık), artık yoğun bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu an 60'lara 59'lara geri geldik. Bu çok önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında da hastamız var, 45 yaşında da hastamız var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş bir şekilde geliyorlar yoğun bakımlarımıza." dedi.

Herkesin artık bir adım geri çekilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Cinel, "Nisan başından beridir çok ciddi uyarılarda bulunuyoruz. Hala 62-63 binlerde vaka sayısı. Aşağı düştüğünü göremedik. Onu görsek de yoğun bakımlardaki vakalar 1 hafta 10 gün daha artmaya devam edecek. Çok ciddi sayıdaki servis Covid hastalarını da göz önüne aldığımızda, biz yoğun bakımcılar olarak çok tedirginiz. Durum gerçekten ciddi. Bu yüzden herkesin bir adım geri çekilmesini istiyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Seferberlik hali gibi durumun ciddiyetini anlayıp gönülden bu seferberliğe katkı vermek gerek." diye konuştu.

Cinel, Türkiye'nin yeni kısıtlamalarla biraz frene bastığını ama bunun yeterli olup olmayacağının önümüzdeki hafta netlik kazanacağını söyledi.

Türkiye salgının başından bu yana vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı.

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