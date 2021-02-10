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Türkiye astronot yerine ne diyecek?

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı.
Türkiye astronot yerine ne diyecek?

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan uzaya Türk vatandaşı göndereceğini açıkladı. Türk uzay yolcusuna astronot veya kozmonot yerine Türkçe bir isim verileceğini söyledi. 83 milyonu özgün bir isim bulmaya davet etti. O çağrı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Amerika Birleşik Devletleri astronot, Rusya kozmonot, Çin taykonot diyor...

Türkiye'nin merakla beklediği milli uzay programı kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye Milli Uzay Programını başlattı. Bu kapsamda uzaya Türk vatandaşı gönderilecek.

Peki uzaya gidecek Türk uzay yolcusunun yerli ismi ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelin Türk yolcularına Türkçe bir isim bulalım tabi sadece dil bilimciler değil 83 milyon vatandaşımız da özgün fikirleriyle bu arayışa ortak olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sosyal medyada ilgi odağı oldu. "Gökyüzüne bak ayı gör" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı.

Binlerce isim önerisi geldi

Astoronot kelimesinin Türkçe karşılığını TRT Haber de sosyal medya hesapları üzerinden sordu. Kimi 'Akıncı' kimi uzay adam isimlerini önerdi.

Çok sayıda yorum arasından en çok tavsiye edilen isimler Türkonot, Göktürk ve Gökmen oldu.

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