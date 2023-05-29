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Türkiye bir kez daha ‘Erdoğan’ dedi... Türkiye'nin yeni dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, "Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür." dedi.
Türkiye bir kez daha ‘Erdoğan’ dedi... Türkiye'nin yeni dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oylar hakkında açıklama yaptı.

Geçici sonuçlara göre açıklamalarda bulunan Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Yener'in açıklamaları şöyle:

Yurt içinde 192 bin 214 sandıktan an itibarıyla 191 bin 758 sandığımız açılmış olup sandık açılma oranı 99,32’dir. Yurt içinde Erdoğan’ın 51,91, Kılıçdaroğlu’nun 48.09 oranında oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5657 sandıktan 4986 sandığın açıldığı, sandık açılmış oranının 88,14 olduğu görülmüş.

Erdoğan’ın yüzde 59,80, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 40,20 oranında oy aldığı görülmüştür. Genel toplamı sonucu 197 bin 871 sandıktan 196 bin 744’ün açıldığı sandık açılma oranını yüzde 99,43 olduğu görülmüş. Erdoğan’ın yüzde 52,14, Kılıçdaroğlu’nun 47,86 oy aldığı görülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür.

YENER: BU SEÇİMDE SONUÇLARIN DAHA ERKEN ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMEKTEYİZ

YSK Başkanı Yener, gün içinde Çukurambar'daki Arjantin İlkokulu'ndaki 4234 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oyunu kullandı.

Okuldan ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, vatandaşların ilk turda olduğu gibi ikinci turda da hem yurt içinde hem yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi gösterdiğini belirtti.

Yener, "Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız, problemsiz devam etmektedir. Tekrar, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının ne kadar sürede açıklanacağına yönelik soru üzerine Yener, "14 Mayıs'taki seçimler bilindiği gibi cumhurbaşkanı adaylarımız ve 24 siyasi partimizin katıldığı bir seçimdi. Bu seçimde ise sadece cumhurbaşkanı adayları yarıştığı için bizler de daha erken sonuçlanacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Yener, seçim yasaklarının saat kaçta kalkacağına yönelik soruyu da "Saat 17.00'den sonra Kurul'un değerlendirmesi sonucu vereceği kararla yayın yasağının hangi saatte kalkacağı değerlendirilecek, yasağın daha erken saatte kalkmasına, televizyon kanallarının, haber ajanslarının haber geçmesine izin verilirse sizinle de paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

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